ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în care să poți retrage toți banii”

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat cum au fost făcute modificările la Pilonul II de pensii. El a spus că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 20%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare. Oficialii ASF spun că exista riscul ca sute de mii de oameni să-și retragă brusc banii din Pilonul II, destabilizând sistemul, și adaugă că e mai rentabil ca pensionarii să aleagă tranșe lunare, pentru că pot plăti impozite mai mici sau deloc. Există însă și o situație în care toată suma poate fi retrasă.

„Mecanismul este construit pe două forme de extracție a pensiei private: pensia de tip retragere programată care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului cumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata de viață a participantului. În completare acestor două forme de plată este prevăzut și dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene”, a spus Petrescu.

„Prin acest proiect de lege se stabilesc reguli de autorizare, funcționare și supraveghere pentru fondurile de plată. Și aici ASF are rolul principal. Se garantează separarea activelor fondului de plată de cele ale furnizorului. Se asigură garanția rambursării integrale activului a acumulat în cazul fondurilor de plată de tip retragere programată. Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar și prioritar”, a adăugat el.

Petrescu a mai spus că adoptarea acestei legi, la 17 ani după înființarea Pilonului II și Pilonului III de pensii, este una dintre condițiile aderării României la OCDE.

„Este totodată un răspuns așteptat de milioane de participanți, care, începând cu anul 2030, vor începe să intre masiv în faza de plată”, a continuat el.

Petrescu a spus că nivelul de 25% al sumei forfetare a fost stabilit în relație cu media europeană, în condițiile în care unele țări au limită de 30%, altele de 15%.

„Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în care să poți retrage toți banii”, a mai spus el.

„Ne îndreptăm către un vârf de sarcină 2030 într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor ieși la pensie”, a adăugat Petrescu.

Ileana Horvath, directoare în cadrul ASF, a explicat și situația în care oamenii își pot retrage, totuși banii într-o singură tranșă: dacă în cont au o sumă mai mică decât 12 indemnizații sociale, adică 15.372 de lei.

Ea a explicat că în acest moment valoarea medie a unui cont individual din Pilonul II este de 19.900 lei, iar pentr Pilonul 3 – 6.675 de lei.

„Majoritatea se înscriu în acel 15.370 de lei, care este văzut ca un prag minim prin care își pot solicia pensia într-o tranșă unică”, a spus ea.

Horvath i-a sfătuit pe oameni să retragă banii eșalonat, pentru că vor plăti asigurări de sănătate pentru sumele mai mari de 3.000 de lei.

Proiectul a fost discutat astăzi în ședința de Guvern, în primă lectură, dar nu a fost aprobat.

„Având în vedere numărul mare de participanți, 9,3-9,4 milioane, am simțit nevoia de a extinde consultarea publică. Voi propune să avem o continuare a discuțiilor, atât la sediul Ministerului Muncii, dar am în vedere, văzând și poziții din spectrul parlamentar, să avem și o masă rotundă alături de parlamentari interesați”, a spus Petrescu.

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare a criticat modificările, spunând că proiectul favorizează administratorii de fonduri de pensii șo nu ține cont de interesele oamenilor.

Editor : M.B.