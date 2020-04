Asistenta din Galați ai cărei vecini i-au aruncat cu clor pe ușă: Le-am explicat situația, dar s-au retras de parcă aveam ciumă

O asistentă medicală din Galați a fost blamată pentru că are grijă de oameni infectați cu coronavirus. Speriată şi dezamăgită, femeia a scris pe Facebook că vecinii i-au aruncat clor pe uşă, i-au trimis poliţia acasă şi au dat-o afară dintr-un magazin. Mihaela și-a spus povestea în direct, la Digi24.

Ca să-i aline supărarea, soldaţii au aşteptat-o pe femeie acasă, la finalul unei ture epuizante, i-au cerut scuze în numele vecinilor, au aplaudat-o şi i-au mulţumit pentru efortul pe care îl face în fiecare zi. „A fost destul de emoționant și aș dori să le mulțumesc celor care au venit în sprijinul meu și m-au susținut, în special Armatei... Pot să zic că mi-au adus o rază de lumină în încercarea asta grea”, a declarat asistenta medicală la Digi24.

Patronul care a refuzat să o servească pe asistentă și a alungat-o din magazin a fost amendat cu suma de 10.000 de lei pentru refuzul nejustificat al vânzării mărfurilor.

Mihaela Moga Pal, asistentă la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați, și-a spus povestea la Digi24.

„În momentul în care am aflat că o colegă care a călătorit în străinătate a fost confirmată, toată secția a intrat în panică. Am spus că și colega noastră este tot acolo și că ar trebui să luăm măsuri. Am plecat seara la 9 și jumătate de la spital, am sunat familia și am spus că eu acasă nu mai vin, că am intrat în contact cu această colegă și a trebuit să merg la acest apartament pe care îl dețin.

Din proprie inițiativă m-am autoizolat... A doua zi am coborât echipată cu mască și mănuși ca să iau apă și pâine și i-am spus fetei de la magazin, cea care m-a dat ulterior afară ca pe un câine, că nu sunt izolată la domiciliu declarată la DSP, că m-am izolat pentru familia mea. Au mai fost câțiva vecini pe scară cu care m-am întâlnit și am văzut că au fugit efectiv de mine. Am tăcut. Am primit telefoane de la câțiva vecini care m-au întrebat ce caut în apartament. Am spus că am venit pentru că îmi este teamă pentru familie pentru că am doi copii. În momentul în care au aflat lucrul acesta, văzând mașina în fața blocului, au devenit și mai suspicioși.... Într-o seară, mi-a venit poliția la ușă și mi-a spus că am o sesizare de la unul din vecini. M-au întrebat de ce am venit aici și am explicat situatia, m-au verificat la DSP, și-au cerut scuze și au plecat.

Am plecat la serviciu. Seara, când am venit înapoi, am rămas izolată, pentru că așa mi s-a spus. Soțul a venit și a lăsat la ușă sacoșa. Nu a intrat nimeni în apartament. Am rămas izolată până pe data de 1 aprilie, dimineața. Am plecat la serviciu și când m-am întors am văzut pe scări apă cu miros de clor. Când am ajuns la etajul 4 am văzut că era ca și cum ai arunca o găleată cu apă pe ușă. Nu am intrat în casă. Am lăsat sacoșele și am plecat. Am mers la magazin să îmi iau apă... Nu am apucat să fac doi pași și vânzătoarea mi-a spus să ies afară: „lucrați la spitalul de boli infecțioase, nu aveți ce să căutați în magazin”. Am rămas fără cuvinte. Am lăsat capul în jos și am plecat. Am ajuns acasă plângând. I-am spus soțului meu ce s-a întâmplat. Am sunat la poliție...

Soțul meu s-a dus la magazin și a întrebat-o pe vânzătoare de ce m-a dat afară, iar ea a spus că la indicația șefului, că lucrez la boli infecțioase.

Asta m-a determinat să scriu... supărarea și mâhnirea. Vecinilor din blocul în care am locuit peste 20 de ani și care mă cunosc le-am explicat situația, dar în momentul în care am venit s-au retras de parcă aveam ciumă.”