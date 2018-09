Asociația „Colectiv 3010”: Noi am cerut instituirea „Zilei pacientului ars”

Asociația „Colectiv 3010” a precizat, joi, într-un comunicat de presă că proiectul de lege privind desemnarea zilei de 30 octombrie, când a avut loc tragedia de la Colectiv, ca fiind „Ziua pacientului ars” a pornit de la o solicitare a sa către Comisia de Sănătate a Parlamentului.

Eugen Iancu Foto: captură Digi24

„Tragedia din Colectiv a scos in evidență lipsurile în ceea ce privește tratarea și ulterior recuperarea pacientului ars. Din acest motiv am inițiat un proiect de lege prin care ziua de 30 Octombrie să devină ziua Pacientului Ars. Pentru asta am solicitat sprijinul Comisiei pentru Sănătate a Parlamentului României, a domnului Conferențiar Universitar Corneliu-Florin Buicu, Președintele Comisiei pentru sănătate și familie”, se arată în comunicatul asociației.

Potrivit sursei citate, este necesară o astfel de zi pentru că „în primul rând trebuie să conștientizăm că pacientul ars există, că tratarea lui este una extrem de complexă și implică resurse si pregătire deosebite. Trebuie să știm că după ce pacientul ars iese din spital, urmează perioade lungi și costisitoare de recuperare.”

„Este necesară construcția unui sistem, la nivel național de secții de arși moderne, cu personal calificat. Este deasemeni necesară înființarea de centre de recuperare fizică și psihică a pacientului ars. Pentru că ne dorim ca pacienții arși să aibe șansa unui tratament eficient în țară”, precizează Asociația „Colectiv 3010”.

Etichete:

,

,

,

,

,