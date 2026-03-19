România s-a poziţionat „clar” în ceea ce priveşte importanţa relaţiei transatlantice prin găzduirea de echipamente defensive americane, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles, după o întrevedere avută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Am vorbit despre cât de importantă este relaţia transatlantică. După cum ştiţi, în urmă cu o săptămână - două, România s-a poziţionat clar găzduind nişte echipamente defensive americane în această direcţie. Suntem aliaţi atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat”, a afirmat preşedintele, într-o conferinţă de presă comună cu secretarul general al NATO.

Potrivit lui Nicuşor Dan, discuţiile cu Mark Rutte au vizat securitatea României şi a NATO, dar şi noi capabilităţi pentru ţările de pe Flancul estic, provocările hibride şi situaţia din Ucraina.

„Reîntăresc că România este o ţară sigură, chiar mai sigură”, a transmis şeful statului.

