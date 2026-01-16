Astăzi e ziua în care bucureștenii ar trebui să aibă căldură. Unii au deja, dar „doar în aplicație”. Ce spune Termoenergetica

Din 4 ianuarie, 40% dintre bucureșteni nu au apă caldă și căldură, ca urmare a unei avarii la CET Sud. Finalizarea reparației, prevăzută inițial pentru 7 ianuarie, a fost amânată ulterior pentru 12 ianuarie, doar pentru ca următorul termen, ca urmare a „echilibrării sistemului hidraulic”, să fie 16 ianuarie. Avaria coincide cu cele mai scăzute temperaturi din acestă iarnă. Începând din 15 ianuarie, aplicația TermoAlert, care arată gradul de funcționare a sistemului de termoficare din București, a început să arate o îmbunătățire a sistemului. Digi24.ro a decis să verifice acest lucru și să vadă și realitatea din teren, dincolo de raportările oficiale. În ziua în care căldura ar trebui să revină, la CET sud s-a consemnat o nouă avarie.

ACTUALIZARE 11:29 Ca urmare a sesizării făcute la call center, operatorul a spus că temperatura care pleacă din punctul termic este de 40 de grade. Deși această temperatură se află sub standardele minime de furnizare (în jur de 50 de grade, în funcție și de temperatura de afară), cei de la Termoenergetica nu au putut explica de ce avaria trece în acest moment drept soluționată și în aplicație problema apare drept rezolvată. Ne-au oferit, în schimb, un telefon, pentru a suna la secția de distribuție. Secția a confirmat livrarea deficitară a temperaturii, însă nu a putut preciza de ce informația nu se regăsește în mediile de informare Termoenergetica.

Conform informațiilor de la secția de distribuție, tot din cadrul companiei termoenergetica, în cursul acestei zile la CET Sud a apărut o nouă avarie la un cazan și se speră la remedierea ei până diseară.

ȘTIREA INIȚIALĂ O astfel de verificare făcută în Sectorul 4, în zona Calea Văcărești, a dus la rezultate neașteptate. Trei medii de informare diferite ale Termoenergetica - site online, aplicație mobilă, call center - au furnizat răspunsuri diferite.

Aplicația TermoAlert, pe care oricare cetățean o poate instala pe telefon, pentru a vedea starea sistemului în zona în care se află în condițiile memorării adresei, indica, încă din după-amiaza zilei de 15 ianuarie, pentru imobilul din Văcărești, că „nu sunt avarii în zona ta”.

Caloriferele erau în continuare reci sau cel mult călduțe în zonă, așa că a fost consultat și site-ul Companiei Municipale Termoenergetica (cmteb.ro). Acolo, la secțiunea „funcționare sistem de termoficare” a fost găsit mesajul „În urma creșterii debitului la CTE SUD se efectuează manevre de echilibrare hidraulică”, cu termen de soluționare 16 ianuarie 2026, ora 23.30.



A treia sursă de informare selectată a fost telefonul scurt 031.9442, acolo unde se pot asculta mesaje preînregistrate. Conform acestor mesaje audio, în după-amiaza zilei de 15 ianuarie, în sistem se consemnau două avarii – una pe strada Cărămidarii de jos, iar alta avea legătură cu echilibrarea sistemului. Orele de soluționare erau diferite.

Întrucât aceste trei medii de informare au dat soluții diferite, următorul pas a fost numărul telverde nonstop 0800.820.002. Nimeni nu a răspuns la telefon în după-amiaza/seara zilei de 15 ianuarie. Trebuie menționat că acest call-center, gestionat de Primăria Capitalei, nu funcționează în regim de „telefon în așteptare”.

Ce spune compania Termoenergetica

Operatorul de la call center a preluat abia vineri dimineață sesizarea, urmând a verifica furnizarea de căldură la adresa indicată. Sesizarea a primit un număr de înregistrare, iar operatorul a cerut reporterului digi24.ro să sune din nou, peste două ore, pentru a afla rezultatul verificării.

Totuși, operatorul call-center a precizat că nu are acces decât la datele oferite de site și că nu poate verifica de ce mai multe mijloace de informare ale aceleiași companii dau rezultate diferite. Propriu-zis, operatorul în care mulți dintre cei care sună își pun speranța, a recunoscut că nu poate decât să ofere, pe moment, aceleași date care sunt accesibile publicului, pe site.

