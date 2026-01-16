Live TV

Astăzi e ziua în care bucureștenii ar trebui să aibă căldură. Unii au deja, dar „doar în aplicație”. Ce spune Termoenergetica

Data actualizării: Data publicării:
calorifer cald
Credit foto: Guliver/Getty Images
Din articol
Ce spune compania Termoenergetica

Din 4 ianuarie, 40% dintre bucureșteni nu au apă caldă și căldură, ca urmare a unei avarii la CET Sud. Finalizarea reparației, prevăzută inițial pentru 7 ianuarie, a fost amânată ulterior pentru 12 ianuarie, doar pentru ca următorul termen, ca urmare a „echilibrării sistemului hidraulic”, să fie 16 ianuarie. Avaria coincide cu cele mai scăzute temperaturi din acestă iarnă. Începând din 15 ianuarie, aplicația TermoAlert, care arată gradul de funcționare a sistemului de termoficare din București, a început să arate o îmbunătățire a sistemului. Digi24.ro a decis să verifice acest lucru și să vadă și realitatea din teren, dincolo de raportările oficiale. În ziua în care căldura ar trebui să revină, la CET sud s-a consemnat o nouă avarie.

ACTUALIZARE 11:29 Ca urmare a sesizării făcute la call center, operatorul a spus că temperatura care pleacă din punctul termic este de 40 de grade. Deși această temperatură se află sub standardele minime de furnizare (în jur de 50 de grade, în funcție și de temperatura de afară), cei de la Termoenergetica nu au putut explica de ce avaria trece în acest moment drept soluționată și în aplicație problema apare drept rezolvată. Ne-au oferit, în schimb, un telefon, pentru a suna la secția de distribuție. Secția a confirmat livrarea deficitară a temperaturii, însă nu a putut preciza de ce informația nu se regăsește în mediile de informare Termoenergetica.

Conform informațiilor de la secția de distribuție, tot din cadrul companiei termoenergetica, în cursul acestei zile la CET Sud a apărut o nouă avarie la un cazan și se speră la remedierea ei până diseară. 

ȘTIREA INIȚIALĂ O astfel de verificare făcută în Sectorul 4, în zona Calea Văcărești, a dus la rezultate neașteptate. Trei medii de informare diferite ale Termoenergetica - site online, aplicație mobilă, call center - au furnizat răspunsuri diferite.

Aplicația TermoAlert, pe care oricare cetățean o poate instala pe telefon, pentru a vedea starea sistemului în zona în care se află în condițiile memorării adresei, indica, încă din după-amiaza zilei de 15 ianuarie, pentru imobilul din Văcărești, că „nu sunt avarii în zona ta”.

Caloriferele erau în continuare reci sau cel mult călduțe în zonă, așa că a fost consultat și site-ul Companiei Municipale Termoenergetica (cmteb.ro). Acolo, la secțiunea „funcționare sistem de termoficare” a fost găsit mesajul „În urma creșterii debitului la CTE SUD se efectuează manevre de echilibrare hidraulică”, cu termen de soluționare 16 ianuarie 2026, ora 23.30.


A treia sursă de informare selectată a fost telefonul scurt 031.9442, acolo unde se pot asculta mesaje preînregistrate. Conform acestor mesaje audio, în după-amiaza zilei de 15 ianuarie, în sistem se consemnau două avarii – una pe strada Cărămidarii de jos, iar alta avea legătură cu echilibrarea sistemului. Orele de soluționare erau diferite.

Întrucât aceste trei medii de informare au dat soluții diferite, următorul pas a fost numărul telverde nonstop 0800.820.002. Nimeni nu a răspuns la telefon în după-amiaza/seara zilei de 15 ianuarie. Trebuie menționat că acest call-center, gestionat de Primăria Capitalei, nu funcționează în regim de „telefon în așteptare”.

Ce spune compania Termoenergetica

Operatorul de la call center a preluat abia vineri dimineață sesizarea, urmând a verifica furnizarea de căldură la adresa indicată.  Sesizarea a primit un număr de înregistrare, iar operatorul a cerut reporterului digi24.ro să sune din nou, peste două ore, pentru a afla rezultatul verificării.

Totuși, operatorul call-center a precizat că nu are acces decât la datele oferite de site și că nu poate verifica de ce mai multe mijloace de informare ale aceleiași companii dau rezultate diferite. Propriu-zis, operatorul în care mulți dintre cei care sună își pun speranța, a recunoscut că nu poate decât să ofere, pe moment, aceleași date care sunt accesibile publicului, pe site.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
3
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
4
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
5
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pasajul-basarab-ID107912_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Proiectele prioritare ale Primăriei Capitalei, în 2026. Anunțul lui Ciprian Ciucu
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. Foto Getty Images
Ziua Culturii Naționale 2026: Ce evenimente se vor desfășura în București și alte orașe din țară pe 15 ianuarie
ciprian ciucu si nicusor dan la conferinta de presa
Ciprian Ciucu, întrebat dacă Nicușor Dan e vinovat pentru avaria la termoficare: „A făcut cât a putut”
2025-12-07-4108
Ciprian Ciucu, despre problemele din sistemul de termoficare: A da drumul la acel cazan ar pune în pericol toată instalația
furt
Furt într-un hipermarket din București: Un hoț a fost surprins de cameră când fură telefoane, deși în jurul lui erau și alți clienți
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile...
Donald Trump groenlanda
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru...
Ultimele știri
Premierul Canadei, la Beijing: Parteneriatul cu China ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială
Femeie reţinută pentru furtul unui ceas din aur de circa 175.000 de euro
Comisia Europeană resuscitează un proiect din 1993 care ar permite Ucrainei să adere la Uniune. Ce presupune inițiativa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026. Luna Nouă în Capricorn vine cu schimbări pentru multe zodii
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Obligațiile asociației de proprietari când ninge afară. Cine este responsabil de trotuarul din fața blocului
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Nicu Gheară a pus mâna pe telefon și a dat ordin: "Faci echipă acolo! Răspund eu de tot!". Răspunsul a veni...
Pro FM
Julio Iglesias neagă acuzațiile de agresiune sexuală: "Nu am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Mă...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Martin Freeman, în public alături de iubita sa mult mai tânără și de fiul lui. Actorul joacă într-o adaptare...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...