Atac cu bombă în Columbia: 14 civili uciși, printre răniți sunt și copii

Data publicării:
Cel puțin 14 civili au fost uciși într-un atac cu bombă din sud-vestul Columbiei, potrivit Agerpres, care citează DPA. Alte 38 de persoane au fost rănite, inclusiv cinci minori. Atacul a avut loc cu aproximativ o lună înainte de alegerile prezidențiale din țara latino-americană.

Explozia a avut loc în orașul Cajibío, din provincia Cauca, a precizat guvernatorul Octavio Guzmán pe rețeaua X. Oficialul a descris evenimentul drept "o tragedie" și a avertizat asupra unei "escaladări teroriste". În urma atacului, 14 persoane au murit, iar alte 38 au fost rănite, printre acestea numărându-se și cinci minori.

Potrivit mass-media locale, un cilindru exploziv a căzut peste un microbuz și a explodat. Imaginile distribuite de guvernator pe X arată daune extinse la mai multe vehicule. Peste 20 de persoane au fost grav rănite, a scris Guzmán. De asemenea, martorii susțin că, anterior, bărbați înarmați au oprit și au blocat vehicule pe drum. Anchetatorii nu au furnizat nicio informație oficială despre posibilii suspecți.

O reacție a venit și din partea președintelui Gustavo Petro, care a descris atacul drept unul terorist și a învinuit facțiuni separatiste ale fostului grup de gherilă FARC, care au respins acordul de pace din 2016, numindu-i pe cei responsabili "teroriști, fasciști și traficanți de droguri". Atacul are loc pe fondul unor îngrijorări sporite legate de securitate înaintea alegerilor prezidențiale din Columbia, programate pentru 31 mai.

De asemenea, vineri, 24 aprilie, în vestul țării au fost raportate o serie de atacuri coordonate. Potrivit relatărilor din mass-media, un vehicul a explodat în apropierea unei baze militare din orașul Cali, în timp ce alte explozii s-au produs lângă o instalație militară din Palmira, aflată în apropiere. Nu au fost raportate victime în aceste incidente.

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Nicusor Dan
3
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
Rumen Radev și Vladimir Putin
4
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
alexandru rogobete face declaratii
5
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte...
Te-ar putea interesa și:
atentat bomba-columbia
Atentat cu bombă în Columbia, cu o lună înainte de alegerile prezidențiale: șapte morți și 20 de răniți
NDY2MDhhNjZhZDg3ODEwYWIwZGQzNzhlMTBhMzIwMw==.thumb
Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce s-a întâmplat după incendiul de la Tuapse
drona ucraineana profimedia
Ucraina a ucis 12 ofițeri FSB într-un atac cu drone
The EU, Money and the Army. Miniature tanks on euro banknotes in the context of the European defence budget and political decisions
Ce este articolul 42.7 din Tratatul privind Uniunea Europeană și ce se întâmplă dacă un stat membru este atacat. Miza summitului de azi
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Ucraina a atacat mai multe obiective strategice din Rusia. Peste 10 aeroporturi au fost închise temporar
Recomandările redacţiei
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi...
om cu un copil prin parc si soare
Weekend cu temperaturi de vară, dar și vânt puternic. Meteorologii...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Cele trei fronturi ale războiului împotriva Iranului și efectul...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Prima reacție a Oanei Țoiu după incidentul de la dineul...
Ultimele știri
Maia Sandu merge la Kiev, unde se va întâlni cu Zelenski. Şefa statului moldovean va merge şi la Cernobîl
Rezultate LOTO - Duminică, 26 aprilie 2026: La 6/49 se pot câștiga peste 3,54 milioane de euro. Report cumulat substanțial la Noroc
„Nu ne-am gândit încă” la reluarea războiului împotriva Teheranului, afirmă Donald Trump
Citește mai multe
