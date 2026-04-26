Atac cu bombă în Columbia: 14 civili uciși, printre răniți sunt și copii

Cel puțin 14 civili au fost uciși într-un atac cu bombă din sud-vestul Columbiei, potrivit Agerpres, care citează DPA. Alte 38 de persoane au fost rănite, inclusiv cinci minori. Atacul a avut loc cu aproximativ o lună înainte de alegerile prezidențiale din țara latino-americană.

Explozia a avut loc în orașul Cajibío, din provincia Cauca, a precizat guvernatorul Octavio Guzmán pe rețeaua X. Oficialul a descris evenimentul drept "o tragedie" și a avertizat asupra unei "escaladări teroriste". În urma atacului, 14 persoane au murit, iar alte 38 au fost rănite, printre acestea numărându-se și cinci minori.

Potrivit mass-media locale, un cilindru exploziv a căzut peste un microbuz și a explodat. Imaginile distribuite de guvernator pe X arată daune extinse la mai multe vehicule. Peste 20 de persoane au fost grav rănite, a scris Guzmán. De asemenea, martorii susțin că, anterior, bărbați înarmați au oprit și au blocat vehicule pe drum. Anchetatorii nu au furnizat nicio informație oficială despre posibilii suspecți.

O reacție a venit și din partea președintelui Gustavo Petro, care a descris atacul drept unul terorist și a învinuit facțiuni separatiste ale fostului grup de gherilă FARC, care au respins acordul de pace din 2016, numindu-i pe cei responsabili "teroriști, fasciști și traficanți de droguri". Atacul are loc pe fondul unor îngrijorări sporite legate de securitate înaintea alegerilor prezidențiale din Columbia, programate pentru 31 mai.

De asemenea, vineri, 24 aprilie, în vestul țării au fost raportate o serie de atacuri coordonate. Potrivit relatărilor din mass-media, un vehicul a explodat în apropierea unei baze militare din orașul Cali, în timp ce alte explozii s-au produs lângă o instalație militară din Palmira, aflată în apropiere. Nu au fost raportate victime în aceste incidente.

Editor : A.R.