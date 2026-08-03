Un bărbat este acuzat că și-a atacat cu un cuțit vecinul, în urma unui conflict spontan izbucnit într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar presupusul agresor a fost reținut de polițiști.

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Un bărbat de 38 de ani este acuzat că și-a atacat cu un cuțit vecinul, în urma unui conflict izbucnit la parterul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Procurorii spun că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Surse apropiate anchetei susțin însă că tensiunile dintre cei doi ar fi început cu câteva zile înainte. Potrivit acestora, victima era deranjată de câinele concubinei suspectului, care lătra frecvent, și ar fi solicitat intervenția poliției. După verificări, chiar reclamantul ar fi fost sancționat contravențional.

Câteva zile mai târziu, conflictul ar fi reizbucnit. Potrivit acelorași surse, în urma unui schimb de replici, bărbatul de 38 de ani ar fi intrat în locuință, ar fi luat un cuțit și și-ar fi atacat vecinul.

Procurorii susțin că victima a fost lovită de mai multe ori, iar agresiunea s-a oprit doar după intervenția unor martori. Bărbatul rănit a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Suspectul este cercetat pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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Editor : C.A.