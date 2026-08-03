Live TV

Video Atac cu cuțitul într-un bloc din Sectorul 5. Un bărbat și-ar fi înjunghiat vecinul după un conflict

Data publicării:
barbat cu cutit
Imagine cu profil ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat este acuzat că și-a atacat cu un cuțit vecinul, în urma unui conflict spontan izbucnit într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar presupusul agresor a fost reținut de polițiști.

Atenție! Imagini și informații cu puternic impact emoțional!

 

Un bărbat de 38 de ani este acuzat că și-a atacat cu un cuțit vecinul, în urma unui conflict izbucnit la parterul unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Procurorii spun că agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict spontan, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Surse apropiate anchetei susțin însă că tensiunile dintre cei doi ar fi început cu câteva zile înainte. Potrivit acestora, victima era deranjată de câinele concubinei suspectului, care lătra frecvent, și ar fi solicitat intervenția poliției. După verificări, chiar reclamantul ar fi fost sancționat contravențional.

Câteva zile mai târziu, conflictul ar fi reizbucnit. Potrivit acelorași surse, în urma unui schimb de replici, bărbatul de 38 de ani ar fi intrat în locuință, ar fi luat un cuțit și și-ar fi atacat vecinul.

Procurorii susțin că victima a fost lovită de mai multe ori, iar agresiunea s-a oprit doar după intervenția unor martori. Bărbatul rănit a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale.

Suspectul este cercetat pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Citește și: Doi români sunt judecați pentru că au atacat cu cuţitul, la ordinul Iranului, un jurnalist din Londra

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jean-Luc Mélenchon
1
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
2
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
vladimir putin in birou
4
Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război...
detonare dunare stanca parjoaia
5
Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea...
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Digi Sport
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul cere marilor consumatori să reducă voluntar consumul de...
Stâlpi de electricitate.
Claudiu Năsui: „Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și...
pompa de carburant
România, pe primul loc în UE la scumpirea motorinei. Preț record la...
sigla psd
Cum propune PSD să fie modificată legea integrității, după ce a picat...
Ultimele știri
Boris Nadejdin, opozantul lui Vladimir Putin, a ajuns în Franța, după ce a fost condamnat în Rusia: „Sunt în viață și liber”
Curtea de Apel București a suspendat alte cinci hotărâri ale Guvernului, după contestațiile PSD. Ce măsuri sunt blocate
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei delegaţii de talibani, în vizită la Chișinău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, de nerecunoscut după ce a slăbit 22 de kilograme. Actrița a pozat în costum de baie, fără filtre
Cancan
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini
Fanatik.ro
Familia lui Constantin Covaciu, scandal pe locul de veci cu Dinamo. Unde va fi înmormântat maseurul decedat...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul în direct când a auzit primul 11 al FCSB cu Farul: „Un tâmpit!” Exclusiv
Adevărul
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire...
Playtech
De ce au dispărut motorina și benzina premium din benzinării. Explicațiile Ministerului Energiei
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
Pro FM
Săruturi și gesturi tandre în Saint-Tropez. Cum au fost surprinși Katy Perry și Justin Trudeau pe o plajă din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce sunt îngrijorați prietenii lui Jennifer Aniston. Iubitul actriței, acuzat că îi exploatează imaginea
Adevarul
Transportatorii reclamă prețuri speculative la carburanți: FORT cere intervenția urgentă a Guvernului și a...
Newsweek
Cum a ratat România un proiect de 200.000.000€ care ar fi asigurat funcționarea reactoarelor de la Cernavodă?
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”