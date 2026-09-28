Atac lansat de Călin Georgescu la Siegfried Mureșan și Nicușor Dan: „Un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat”

Călin Georgescu i-a catalogat, într-o declarație susținută după ce a ieșit din sala de judecată, pe Siegfried Mureșan și pe Nicușor Dan drept „o eroare a istoriei” și a spus că Guvernul propus de Mureșan este unul „păgân și antiromânesc”.

La ieșirea de la termenul de luni de la Curtea de Apel București, unde este judecat, alături de Horațiu Potra și mercenarii lui, pentru tentativă la lovitură de stat, Călin Georgescu a făcut mai multe declarații. Printre ele, se numără și un atac la adresa lui Siegfried Mureșan.

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„În condiţiile în care România se confruntă cu probleme grave, foarte grave, economice şi sociale, a discuta şi a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân şi antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este oricum un individ ca eroare a istoriei, ca şi cel care l-a desemnat”, a declarat Călin Georgescu, citat de News.ro.

Georgescu a mai menționat că orice vot acordat Guvernului propus de Siegfried Mureșan este „un act de trădare a interesului României” și că „toată clasa politică de la putere este o infractoare a ordinii constituționale și a realității”.

Reamintim că Georgescu este judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, propagandă legionară și este anchetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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Editor : M.G.