Fragmente de dronă au căzut în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate sâmbătă noaptea, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunţă MApN. Au fost detectate drone în apropierea spaţiului aerian al României. Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

„În dimineaţa zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, anunţă un comunicat al MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din localităţile Grindu şi Isaccea, din judeţul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

„Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o ţintă aflată la 1,5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloţii au avut autorizare de angajare a dronelor. Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ţinte până în zona localităţii Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii”, potrivit comunicatului.

Locuitorii din municipiul Galaţi au semnalat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

„Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN”, mai spun oficialii citați de News.ro.

Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional”, se mai arată în comunicat.

