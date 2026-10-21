Șase elevi și o profesoară de la Școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița au primit ordine de protecție provizorii, după atacul cu un cuțit al unui băiat de 13 ani. Măsura a fost luată la cererea părinților, deoarece copiii revin miercuri la cursuri, după o zi de școală online. Polițiștii au deschis un al doilea dosar penal, motivul anchetei fiind apariția în spațiul public a imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere, fără ca identitatea copiilor să fie protejată.

Printre cei protejați de ordin de protecție se află băiatul vizat inițial din motive rasiale și colegul care i-a sărit în ajutor. Ambii copii au fost răniți ușor, la fel și elevul care a vrut să o ajute pe profesoară.

Atacatorul a fost imobilizat, în cele din urmă, de paznicul școlii și de un profesor de sport. Băiatului de 13 ani i-a fost montată o brățară electronică de monitorizare, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. El este în prezent internat, însoțit de mama lui, la Psihiatrie Infantilă, în Cluj-Napoca.

Apariția în mediul online a imaginilor atacului petrecut în școala din Bistrița, în care fețele elevilor nu sunt blurate, face acum obiectul unui dosar penal deschis de polițiștii bistrițeni. Aceștia verifică modul în care imaginile au ajuns în mediul online, iar infracțiunea vizată este divulgarea secretului de serviciu sau a informațiilor cu caracter nepublic.

Imaginile îl înfățișează pe atacator pe holul școlii, în momentul în care o atacă pe profesoara de matematică, dar și în sala de clasă, unde provoacă panică printre ceilalți elevi în momentul în care intră în încăpere.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar spun că această scurgere de informații nu vine dinspre școală și că reprezentanții unității de învățământ au predat filmările surprinse de camerele de supraveghere anchetatorilor.

Atacul s-a petrecut luni dimineață, într-o școală din Bistrița, atunci când un elev de 13 ani, înarmat cu un briceag, a încercat să atace un coleg de-al său mai mic, dintr-o clasă inferioară. Elevul, de o altă etnie, nu a reușit să ajungă la acesta, însă a rănit-o pe o profesoară de 28 de ani și un alt elev de 12 ani, ambii având nevoie de îngrijiri medicale.

Editor : C.S.