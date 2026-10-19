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Video Atacul de la școala din Bistrița ar fi avut la bază ura rasială. Inspector-șef școlar: „Căuta un elev de altă etnie”

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Un atac cu cuțitul a avut loc la Școala gimnazială nr 6 „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Foto: Bistrițeanul.ro
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Atacul cu armă albă de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistriția ar fi avut la bază motive de ură rasială, potrivit primelor date furnizate de autorități.

Din declarațiile oficiale făcute de inspectorul-șef al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, prof. Vasile Șteopoaie, atacatorul căuta un anumit elev, de etnie romă, aflat în plasament, potrivit Bistriteanul.ro.

Elevul – atacator – era venit aici din Spania, de prin 2019- 2020. Acesta căuta un elev, de altă etnie. 

Acesta a bătut la ușă. Profesoara a deschis ușa și a încercat să nu-i permită intrarea, moment în care elevul a atacat-o cu un cuțit, aplicându-i lovituri în zona abdominală laterală. Profesoara a strigat după ajutor, iar agresorul a părăsit intrarea și a pătruns în clasă căutând elevul respectiv.

Avem camere de filmat și pe holuri și în clasă, iar imaginile vor fi puse la dispoziția autorităților. Deși clădirea este monitorizată video, școala nu are o procedură strictă de control sau filtrare la intrare. Autoritățile purtaseră o întâlnire de prevenție cu două săptămâni înainte și urmează să dezvolte un proiect pentru reglementarea accesului în unitatea de învățământ” a transmis Vasile Șteopoaie, inspectorul șef al ISJ BN, conform sursei citate.

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Un elev de clasa a VII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţă, o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi este în custodia acetora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale. Atacul a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 6 „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Presa locală scrie că presupusul atacator a publicat un video pe TikTok chiar înainte de atac.

Editor : Ș.R.

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