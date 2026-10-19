Atacul de la școala din Bistrița, în urma căruia o profesoară și un elev au fost răniți, ar putea avea legătură cu imitarea unor comportamente violente văzute pe rețelele sociale, a explicat la Digi24 criminologul Dan Antonescu. Acesta a atras atenția că adolescentul suspectat de agresiune nu poate fi tras la răspundere penală, deoarece are sub 14 ani.

„În cazul nostru pot să vă spun că, din păcate, copilul acesta nu va putea fi sancționat sub nicio formă din punct de vedere penal. Nu există această posibilitate. Până la 14 ani, ei știu chestia asta. Mulți dintre ei știu acest aspect, despre care am și scris de multe ori. Ei acționează ca niște maturi, își premeditează acțiunile și violențele, știind că nu vor fi pedepsiți. Am scris articole despre aceste situații și văd că legiuitorul, nu numai eu am luat în calcul această variantă și acest aspect, nu este interesat de această problemă. În continuare, minorii beneficiază de un regim aparte în ceea ce privește reducerea pedepselor, iar cei sub 14 ani nu răspund penal pentru faptele lor. Avem atât de multe crime comise de băieți, de fete, asupra unor apropiați sau asupra profesorilor ori vecinilor, și nu au putut fi sancționați, nu au putut fi trași la răspundere. Cel mult părinții au avut de suferit, mă rog, nu foarte mult, dar ei, autorii, nu pățesc nimic”, a declarat Dan Antonescu.

Potrivit legislației române, minorii care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal, însă în cazul acestora pot fi dispuse măsuri de protecție specială, distincte de sancțiunile penale.

În ceea ce privește posibilele motive ale agresiunii, criminologul a luat în calcul existența unor frustrări acumulate de adolescent, dar și influența filmărilor distribuite pe platformele sociale.

„Acest tânăr, sigur, a acumulat niște frustrări pentru că a fost mutat disciplinar și a găsit pe cineva vinovat, probabil pe această doamnă profesoară, și și-a îndreptat toată ura împotriva ei. Dar, mai mult, a fost un gest de teribilism. El a văzut, eu știu, în aplicațiile acestea pe care ei le folosesc la nesfârșit, foarte multe filmulețe care i-au dat idei. Și de aici gestul în sine. Motivația este cu totul alta, este o problemă pe care o vor stabili psihologii, procurorul și așa mai departe. Dar, repet, partea cea mai gravă o reprezintă faptul că el nu poate fi tras la răspundere penală”, a explicat Antonescu.

Întrebat despre imaginile publicate pe contul de TikTok atribuit elevului, în care acesta ar apărea cu fața acoperită, purtând o cască de motocicletă și având asupra sa un cuțit, precum și despre mesajele cu referiri la simboluri militare și la mitologia nordică, criminologul a susținut că gesturile adolescentului ar putea avea legătură cu dorința de a ieși în evidență.

„La vârsta lui și la modul în care a acționat, este clar că nu este maturizat complet, ca să spun așa. Dar ei sunt foarte ușor de manipulat prin aceste filmulețe despre care vorbeam mai devreme. Radicalizarea la el vine de unde și către unde? Este un soi de imitație la care apelează. Au impresia că, dacă imită o acțiune, un gest, așa cum sunt provocările de pe TikTok, care au dus la atât de multe victime, accidente, sinucideri și așa mai departe, au trecut o treaptă față de cei pe care îi desconsideră: colegi, prieteni și așa mai departe. Aceste rețele de socializare ne ajută în multe privințe, dar, în foarte multe cazuri, le schimbă acestor copii percepția, creându-le un univers absolut diferit de ceea ce ar fi normal și total fals. De aici reacțiile lor și dorința de a ieși în evidență, de a epata. De aceea și-a postat aceste fotografii, ca să iasă în evidență”, a mai spus acesta.

„Atacul ar putea avea o motivație ideologică sau rasială”

Tot la Digi24, medicul psihiatru Gabriel Diaconu a afirmat că una dintre ipotezele care se conturează, pe baza informațiilor apărute până în prezent, este aceea a unui atac motivat ideologic sau rasial, în urma unui proces de radicalizare în mediul online.

„La momentul de față, deși informațiile publice sunt foarte, foarte frugale, foarte puține, și din tot ce a fost până acum declarat, pare că se detașează ipoteza predominantă, când ne uităm la un atac motivat ideologic, oricât ar părea de ciudat, sau motivat rasial, și care are în spate un proces de radicalizare în mediul online. Când spun asta, mă bazez pe faptul că, și mă uit acum la imaginea publicată chiar pe site-ul vostru, persoana care acționează este într-un echipament oarecare, dar poartă o cască, iar contul lui de TikTok, în mod evident, are, hai să spunem, o formă de hagiografie neonazistă. Asta este destul de îngrijorător pentru România”, a declarat Gabriel Diaconu.

Medicul a făcut referire și la prezența unor simboluri numerice pe contul atribuit adolescentului, pe care le-a asociat cu mișcări ce promovează supremația rasială. De altfel, inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie a declarat că elevul suspectat de agresiune ar fi căutat un alt copil, de etnie romă, aflat în plasament. Motivația atacului urmează însă să fie stabilită de anchetatori.

Întrebat dacă un adolescent poate ajunge să fie radicalizat fără ca familia să observe, psihiatrul a subliniat că responsabilitatea părinților trebuie analizată cu atenție, având în vedere și vulnerabilitățile copiilor, dar și influența comunităților online.

„Este o întrebare la care trebuie să fim foarte atenți să nu extindem responsabilitatea dincolo de granițele ei firești. O responsabilitate a familiei, când vorbim despre un astfel de minor, există. Aici vorbim despre, hai să spunem, alcătuiri de acest gen: adolescentul neglijat, adolescentul obidit, adolescentul respins, adolescentul care are și el structura lui de personalitate. Să nu uităm de incidente anterioare, cum au fost cele din Cehia sau cum a fost cel din Serbia, care este de maximă notorietate. Că se întâmplă în România anului 2026, cumva, deși o spun cu durere, n-ar trebui să ne surprindă, pentru că acest fenomen al injectării de otravă în mediul online a atins un paroxism în ultimii ani. Nu este corect verificat, nu este corect controlat, iar când vine vorba despre soarta copiilor și adolescenților, de multe ori ei pică prin, să spunem, această gaură de iepure, ca Alice în Țara Minunilor, și ajung în grupuri online unde sunt instrumentalizați. Cel mai probabil, deși este o speculație, vorbim despre o provocare lansată într-un grup din mediul online”, a explicat acesta.

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Editor : A.D.