Live TV

Analiză Atacurile cu drone în largul coastelor României, o nouă escaladare periculoasă. Avertisment: „Rusia va continua să testeze limitele”

Data publicării:
nave drone marea neagra bulgaria 1
Foto: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Constanța Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Refuză să iasă în larg” „Transportul maritim pe Marea Neagră este, practic, mort”

De la începutul lunii octombrie, șapte nave comerciale au fost atacate de drone rusești în largul coastelor Bulgariei și României. În urma atacurilor au murit peste 24 de marinari, potrivit autorităților din ambele țări. Atacurile au avut loc în interiorul apelor teritoriale ale statelor membre NATO sau la limita acestora, ceea ce reprezintă o nouă escaladare periculoasă, notează Bloomberg.

Este o testare a capacității Alianței de a descuraja o Rusie din ce în ce mai agresivă, care a dat dovadă de o nouă disponibilitate de a depăși cadrul campaniei sale hibride și de a ataca populația din Europa.

„Acest lucru scoate la iveală cât de neglijată a fost securitatea Mării Negre în cadrul NATO și cât de puțină voință politică au demonstrat aliații pentru a descuraja Moscova”, a declarat Iulia Joja, directoarea programului pentru Marea Neagră al Institutului pentru Orientul Mijlociu, cu sediul la Washington. „Până când această situație nu se va schimba, Rusia va continua să testeze limitele”.

Moscova a negat că ar fi responsabilă pentru aceste atacuri. Cu toate acestea, se spune că navele care intră și ies din porturile ucrainene reprezintă o țintă potențială, ca răspuns la atacurile ucrainene asupra așa-numitei „flote fantomă” a Kremlinului, care exportă petrol supus sancțiunilor.

Țările de pe flancul estic al NATO sunt obișnuite cu incursiunile dronelor. Un număr tot mai mare de drone rusești și, în unele cazuri, ucrainene au încălcat spațiul aerian al statelor baltice și al Poloniei, declanșând alerte aeriene și provocând pagube infrastructurii civile.

Însă acum atenția s-a îndreptat mai spre sud, către o altă zonă sensibilă de la granițele alianței. „Dacă până de curând atenția era îndreptată către țările baltice, acum ea se concentrează deja asupra Mării Negre”, a declarat săptămâna trecută ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov.

„Refuză să iasă în larg”

Până în octombrie, incursiunile dronelor rusești în Europa nu provocaseră victime. Însă, atunci când nava HS Dignity a fost lovită pe 13 octombrie, la doar cinci mile marine de apele teritoriale ale Bulgariei, 11 marinari au dispărut, iar cinci au supraviețuit. 

Apoi, pe 15 octombrie, o altă navă a luat foc în apele teritoriale ale României. La scurt timp după aceea, a avut loc un atac cu drone asupra unei nave aflate chiar în afara apelor teritoriale ale României. La aproape o săptămână după acel incident, șapte dintre cei 12 marinari ai acelei nave nu au fost încă găsiți și se presupune că s-au înecat.

Un astfel de bilanț al victimelor sporește presiunea asupra Alianței de a răspunde la atacuri. Țările europene sunt reticente în a face acest lucru, deoarece doresc cu disperare să evite un ciclu de escaladare a tensiunilor cu Rusia, care ar putea duce la un conflict direct într-un moment în care nu sunt sigure de sprijinul SUA pentru alianța NATO. Totuși, lipsa unui răspuns ferm le expune ca fiind slabe în ochii Kremlinului, încurajând astfel acțiuni potențial mai agresive.

Brokerul naval bulgar Yordan Petrov nu mai trimite navele sale în Marea Neagră, numindu-i pe cei câțiva curajoși care încă o fac „kamikaze”.

Petrov a sesizat pericolul unei escaladări încă din luna august, când compania sa cu sediul în Varna și-a retras cele patru nave pe care le operează direct. De atunci, a spus el, marinarii cu care a lucrat consideră acum Marea Neagră comparabilă cu Golful Persic, unde Iranul lansează rachete asupra navelor de marfă încă de la atacul SUA din februarie.

„Mulți proprietari de nave refuză să iasă în larg”, a spus el.

Între timp, reacțiile aliaților la atacurile din Marea Neagră scot la iveală și punctele slabe ale fiecăruia. Acestea au evidențiat întreaga gamă de atitudini față de agresiunea rusă în cadrul alianței — de la cele ferme la cele timide — precum și dificultatea de a coordona un răspuns urgent.

Deși președintele României, Nicușor Dan, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au calificat recent atacurile drept încercări deliberate de a descuraja sprijinul occidental pentru Ucraina, prim-ministrului bulgar, Rumen Radev, i-a luat o săptămână să recunoască posibilitatea implicării Rusiei.

Radev, care a devenit prim-ministru în acest an în urma unei victorii electorale zdrobitoare, a criticat adesea ajutorul militar acordat de Uniunea Europeană Ucrainei și a îndemnat blocul să-și restabilească relațiile cu Rusia.

Prim-ministrul bulgar a indicat Rusia drept cel mai probabil autor al atacurilor abia pe 13 octombrie, când nava ucraineană Chelsea 3 a fost lovită în largul coastelor Bulgariei, ceea ce l-a determinat pe Radev să-l convoace pe ambasadorul rus.

Tulburările de pe mare amplifică îngrijorarea din Bulgaria cu privire la conflict, chiar înaintea alegerilor prezidențiale de duminică, pe care se preconizează că le va câștiga Iliana Yotova, aliata lui Radev, un rezultat care îi va consolida și mai mult dominația asupra acestei țări balcanice. La fel ca Radev, Yotova a cerut un armistițiu imediat în Ucraina.

„Mi se pare că Bulgaria este veriga slabă a întregului flanc estic”, a declarat deputatul din opoziție Radoslav Ribarski în cadrul unei ședințe a comisiei parlamentare pentru apărare, la începutul acestei luni. Bulgaria „nu își dă seama” de pericolul în care se află, a spus el.

„Transportul maritim pe Marea Neagră este, practic, mort”

Întrucât Bulgaria nu dispune de capacități solide de apărare pentru a face față acestui pericol, aliații sunt dispuși să o ajute, cu condiția ca Sofia să solicite acest lucru, potrivit unei persoane la curent cu situația. Cu toate acestea, Sofia nu a făcut acest lucru decât foarte recent, a precizat sursa.

Acum, Sofia se străduiește să-și îmbunătățească gradul de pregătire, solicitând ceea ce Stoyanov a numit „întregul spectru posibil” de apărare aeriană din partea NATO, inclusiv aviație de patrulare, sisteme de apărare aeriană și sisteme anti-drone.

În schimb, chiar înainte de atacuri, România se grăbea să finalizeze lucrările la un centru comun de securitate în Marea Neagră, realizat împreună cu Bulgaria. O nouă întârziere risca să ducă la pierderea încrederii partenerilor din NATO, a declarat marți ministrul de Externe Dan Neculăescu în fața jurnaliștilor, la București.

Nu toate atacurile cu drone din această zonă a flancului estic al NATO au avut loc pe mare. În septembrie, drone rusești au lovit punctele de trecere a frontierei ucrainene cu România. În aceeași lună, acestea au lovit un post de frontieră ucrainean cu Moldova — o țară cu un guvern pro-european care nu face parte din NATO — ucigând două persoane, potrivit autorităților ucrainene.

Pe fondul continuării atacurilor, Radev a făcut apel la calm. El a negat existența vreunui risc, afirmând că traficul în principalele porturi ale Bulgariei a crescut față de luna octombrie a anului trecut. „Navele nu s-au oprit și nu se vor opri. Transportul nostru maritim va continua”, a declarat el marți în fața jurnaliștilor.

Însă cei ale căror afaceri au fost afectate de situația de securitate prezintă o imagine diferită. Producătorii agricoli se plâng în continuare că riscurile legate de transportul maritim le întârzie exporturile, în timp ce brokerii maritimi, precum Petrov, invocă costurile mai mari ale asigurărilor și dificultățile în completarea echipajelor.

„Transportul maritim pe Marea Neagră este, practic, mort”, a declarat brokerul naval Todor Georgiev, adăugând că traficul cumulat din porturile cheie Varna și Burgas este adesea mai redus decât cel din portul Mogadishu din Somalia, o țară devastată de război.

Pentru Petrov, creșterea riscurilor reprezintă evoluția firească a ceea ce el consideră a fi un război care se intensifică.

„În ochii rușilor, cei care asigură finanțarea și susțin industria de apărare ucraineană sunt NATO”, a spus el. „Adică noi”.

Citește și:

Ce măsuri anunță NATO după atacurile din Marea Neagră: „Suntem capabili să răspundem ameninţărilor”

Dinamica războiului se schimbă la ușa României: riscurile escaladării în Marea Neagră și noile ținte ale Rusiei și Ucrainei

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Luca Niculescu.
2
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
traian basescu in studioul digi24
4
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
5
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Palantir AI logo is displayed on the screen of a smartphone, in Bangalore, India, on May 11, 2026
Palantir afirmă că nu poate opri sistemul de AI al NATO, în contextul în care europenii se tem de dependența de tehnologia americană
Vladimir Vladimirovich Putin
Președintele Cehiei, Petr Pavel: „Putin are o teamă obsesivă de a fi ucis”. Ce spune despre noua strategie a Kremlinului
nicusor dan ambasada sua
Nicuşor Dan, despre cele cinci luni de criză guvernamentală, în presa din SUA: „Am reușit să ducem la bun sfârșit lucruri importante”
Volodimir Zelenski, Mark Rutte
NATO pune la dispoziţia Ucrainei sistemul său de achiziție. Kievul va putea cumpăra tehnică militară direct de la furnizorii Alianței
Ședință CSAT
Prima ședință CSAT cu noul Guvern. România decide ce va face după loviturilde de drone din Marea Neagră
Recomandările redacţiei
masini de jandarmerie in curtea scolii
Un elev de 15 ani a atacat cu o macetă doi colegi, într-un liceu din...
srSXXw-39o14eEbl-ezgif.com-optimize
Cazul românului închis în Rusia. Ce arată o analiză Reuters a...
Shallow depth of field (selective focus) details with a man holding a fuel pump dripping with gasoline in a gas station.
România riscă să rămână fără motorină în această iarnă. De ce...
Daniel Zamfir.
Daniel Zamfir spune că a găsit „termite în minister”. Noul șef de la...
Ultimele știri
Două atacuri violente în școli, în doar trei zile. Avertismentul unui psiholog: „Există și ipoteza mimetismului social”
Dan Tanasă, deputat AUR, a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Ce spun procurorii
Cum pregătește Pentagonul un nou front secret împotriva Chinei: spionaj sub acoperire și război economic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua lecțiilor importante pentru 5 zodii. Adevăruri ies la iveală, iar unele relații ajung la un punct de...
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Fostul antrenor al FCSB a refuzat să preia echipa cu o săptămână înainte de meciul direct cu Reghecampf...
Adevărul
Războinicii care au terorizat Europa și au inventat moda cravatelor. Ce legătură aveau cu românii
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali s-a răzgândit în câteva ore! Acuzații grave după învestirea lui Luca Niculescu: ”Nu concep că a...
Pro FM
Sting nu vrea să le lase averea de 550 de milioane $ copiilor săi: „E o formă de abuz să nu-i încurajezi să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE
Newsweek
58 dosare de pensii se judecă azi la CCR. Se cere anularea recalculării. Judecătorii au dat o primă decizie
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
De ce câinii mari trăiesc mai puțin comparativ cu cei mici. Descoperirea cercetătorilor despre îmbătrânirea...
Film Now
La 66 de ani, Jennifer Grey revine în rolul „Baby” în continuarea filmului „Dirty Dancing”. Primele detalii...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...