În contextul în care incidentele din Marea Neagră în care sunt implicate nave comerciale se înmulțesc, generalul în rezervă Dorin Toma consideră că „100% este vorba de atacuri premeditate”. Într-o intervenție telefonică la Digi24, fostul șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO a declarat că scopul României ar trebui să fie acela de a avea măsuri de reacție la astfel de amenințări, susținând că ar trebui să existe o operație NATO planificată și desfășurată în Marea Neagră, după modelul celei din Marea Baltică.

„Ambii beligeranți, atât Ucraina, cât și Rusia, folosesc astfel de drone: aeriene, drone maritime, în așa fel încât să lovească astfel de nave civile care transportă ori hidrocarburi (petrol în cazul Rusiei), ori cereale în cazul Ucrainei. Deci nu se poate. Este aproape imposibil, așa cum preciza și președintele, ca din greșeală o astfel de dronă să lovească o navă comercială.

Noi ne-am concentrat pe incidentele din partea de vest a Mării Negre, dar dacă ne uităm ce se întâmplă sau s-a întâmplat în trecut în partea de est a Mării Negre, unde Ucraina a executat astfel de lovituri împotriva diferitelor nave comerciale și au fost nave comerciale care aveau proprietari companii turcești, de exemplu, chiar dacă operau sub autoritatea unui alt stat, dar companiile care dețineau acele nave erau companii turcești. Incidente de genul acesta se întâmplă pe întreg arealul Mării Negre și 100% este vorba de atacuri premeditate”, a spus generalul în rezervă la Digi24.

Totodată, acesta consideră că un cuvânt pe care nu l-a auzit foarte des în ultima vreme este „urgent”. În plus, Dorin Toma a afirmat că apărarea intereselor „nu înseamnă escaladare”.

„Probabil că în cele din urmă s-a conștientizat că aceste capacități – sisteme de supraveghere, de avertizare, de identificare a acestor tipuri de amenințări – trebuiau dezvoltate, integrate ieri, nu astăzi și cu atât mai puțin mâine. Știți că până acum se discuta despre SAFE, despre 2028, 2030, ceea ce este complet eronat. Noi trebuie să avem acum aceste sisteme, iar în ceea ce privește escaladarea, ați proteja zona portuară, apele teritoriale, infrastructura critică din zona economică exclusivă nu înseamnă escaladare. Nu văd ce ar trebui să facă România ca să escaladeze. România trebuie să-și apere interesele pe care le are în Marea Neagră. Așa cum spuneam, este vorba de zona portuară, de apele teritoriale care sunt spațiu suveran al României și toată activitatea economică din zona economică exclusivă”.

În aceeași ordine de idei, generalul în rezervă a afirmat că dislocarea unor sisteme suplimentare pentru supraveghere nu rezolvă problema, ci o soluție ar putea fi o operație NATO în Marea Neagră.

„Nu acesta trebuie să fie obiectivul, să descurajăm Federația Rusă să nu mai execute astfel de atacuri împotriva unor nave civile care transportă grâne, de exemplu ucrainene, din porturile dunărene. Scopul nostru este să avem măsuri de reacție la aceste amenințări. Nu cred că Rusia va fi descurajată dacă noi ne întărim acest sistem de supraveghere, de identificare, de reacție împotriva unor astfel de amenințări în zona maritimă a României. Nu așa cred că se pune problema. În ceea ce privește dislocarea unor sisteme suplimentare pentru supraveghere special și detecție, diferite țări NATO luându-și un astfel de angajament, nu rezolvă problema.

Din punctul meu de vedere, din perspectivă militară, trebuie să existe o operație NATO planificată și desfășurată în Marea Neagră, după modelul operației NATO din Marea Baltică, de exemplu, unde toate aceste sisteme să fie integrate, să execute o misiune comună. Temporar, aceste sisteme, platforme, pot fi dislocate pentru a executa astfel de misiuni, dar atunci când apare – nefiind o operație în curs de desfășurare – o urgență într-un alt spațiu al zonei de responsabilitate NATO, vor fi dislocate, vor fi luate aceste sisteme și vor primi o altă misiune într-un alt areal. Deci trebuie o operație. Pentru a controla, pentru a executa o misiune, trebuie să ai o operație cu diferite sisteme integrate care să execute o misiune comună, cu un lanț de comandă-control foarte clar, în care, bineînțeles, și partea națională să fie integrată”.

Într-un interviu pentru Bloomberg, președintele Nicușor Dan a afirmat că Rusia pare mai degrabă înclinată să intensifice războiul din Ucraina decât să îl încheie, invocând numărul tot mai mare de provocări ale Kremlinului pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, România vrea să își consolideze capacitatea de reacție la incidentele de securitate din Marea Neagră, prin dezvoltarea sistemelor de supraveghere maritimă, întărirea capabilităților de combatere a minelor marine și îmbunătățirea intervenției împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

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Editor : A.M.G.