Live TV

Exclusiv Atacurile din Marea Neagră, „100% premeditate”. Generalul (r) Dorin Toma: Trebuie să existe o operație NATO planificată și desfășurată

Data publicării:
9dd40c6f-4acd-44e2-bade-898ac5277955
Navă în derivă în Marea Neagră. Foto: Ministerul bulgar al Apărării via Radio Bulgaria
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În contextul în care incidentele din Marea Neagră în care sunt implicate nave comerciale se înmulțesc, generalul în rezervă Dorin Toma consideră că „100% este vorba de atacuri premeditate”. Într-o intervenție telefonică la Digi24, fostul șef al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO a declarat că scopul României ar trebui să fie acela de a avea măsuri de reacție la astfel de amenințări, susținând că ar trebui să existe o operație NATO planificată și desfășurată în Marea Neagră, după modelul celei din Marea Baltică.

„Ambii beligeranți, atât Ucraina, cât și Rusia, folosesc astfel de drone: aeriene, drone maritime, în așa fel încât să lovească astfel de nave civile care transportă ori hidrocarburi (petrol în cazul Rusiei), ori cereale în cazul Ucrainei. Deci nu se poate. Este aproape imposibil, așa cum preciza și președintele, ca din greșeală o astfel de dronă să lovească o navă comercială.

Noi ne-am concentrat pe incidentele din partea de vest a Mării Negre, dar dacă ne uităm ce se întâmplă sau s-a întâmplat în trecut în partea de est a Mării Negre, unde Ucraina a executat astfel de lovituri împotriva diferitelor nave comerciale și au fost nave comerciale care aveau proprietari companii turcești, de exemplu, chiar dacă operau sub autoritatea unui alt stat, dar companiile care dețineau acele nave erau companii turcești. Incidente de genul acesta se întâmplă pe întreg arealul Mării Negre și 100% este vorba de atacuri premeditate”, a spus generalul în rezervă la Digi24.

Totodată, acesta consideră că un cuvânt pe care nu l-a auzit foarte des în ultima vreme este „urgent”. În plus, Dorin Toma a afirmat că apărarea intereselor „nu înseamnă escaladare”.

„Probabil că în cele din urmă s-a conștientizat că aceste capacități –  sisteme de supraveghere, de avertizare, de identificare a acestor tipuri de amenințări – trebuiau dezvoltate, integrate ieri, nu astăzi și cu atât mai puțin mâine. Știți că până acum se discuta despre SAFE, despre 2028, 2030, ceea ce este complet eronat. Noi trebuie să avem acum aceste sisteme, iar în ceea ce privește escaladarea, ați proteja zona portuară, apele teritoriale, infrastructura critică din zona economică exclusivă nu înseamnă escaladare. Nu văd ce ar trebui să facă România ca să escaladeze. România trebuie să-și apere interesele pe care le are în Marea Neagră. Așa cum spuneam, este vorba de zona portuară, de apele teritoriale care sunt spațiu suveran al României și toată activitatea economică din zona economică exclusivă”.

În aceeași ordine de idei, generalul în rezervă a afirmat că dislocarea unor sisteme suplimentare pentru supraveghere nu rezolvă problema, ci o soluție ar putea fi o operație NATO în Marea Neagră. 

„Nu acesta trebuie să fie obiectivul, să descurajăm Federația Rusă să nu mai execute astfel de atacuri împotriva unor nave civile care transportă grâne, de exemplu ucrainene, din porturile dunărene. Scopul nostru este să avem măsuri de reacție la aceste amenințări. Nu cred că Rusia va fi descurajată dacă noi ne întărim acest sistem de supraveghere, de identificare, de reacție împotriva unor astfel de amenințări în zona maritimă a României. Nu așa cred că se pune problema. În ceea ce privește dislocarea unor sisteme suplimentare pentru supraveghere special și detecție, diferite țări NATO luându-și un astfel de angajament, nu rezolvă problema.

Din punctul meu de vedere, din perspectivă militară, trebuie să existe o operație NATO planificată și desfășurată în Marea Neagră, după modelul operației NATO din Marea Baltică, de exemplu, unde toate aceste sisteme să fie integrate, să execute o misiune comună. Temporar, aceste sisteme, platforme, pot fi dislocate pentru a executa astfel de misiuni, dar atunci când apare – nefiind o operație în curs de desfășurare – o urgență într-un alt spațiu al zonei de responsabilitate NATO, vor fi dislocate, vor fi luate aceste sisteme și vor primi o altă misiune într-un alt areal. Deci trebuie o operație. Pentru a controla, pentru a executa o misiune, trebuie să ai o operație cu diferite sisteme integrate care să execute o misiune comună, cu un lanț de comandă-control foarte clar, în care, bineînțeles, și partea națională să fie integrată”.

Într-un interviu pentru Bloomberg, președintele Nicușor Dan a afirmat că Rusia pare mai degrabă înclinată să intensifice războiul din Ucraina decât să îl încheie, invocând numărul tot mai mare de provocări ale Kremlinului pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, România vrea să își consolideze capacitatea de reacție la incidentele de securitate din Marea Neagră, prin dezvoltarea sistemelor de supraveghere maritimă, întărirea capabilităților de combatere a minelor marine și îmbunătățirea intervenției împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național.

Citește și:

Încă o navă lovită de drone în Marea Neagră. Vasul se scufundă în apropiere de Constanța. Un marinar a murit, trei sunt dispăruți

Atacurile cu drone în largul coastelor României, o nouă escaladare periculoasă. Avertisment: „Rusia va continua să testeze limitele”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
2
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
loto numere
3
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
profimedia-1121023128
4
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din...
natalia intotero - elena mateescu
5
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
Digi Sport
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rumen radev profimedia
Rumen Radev critică rezoluţia PE privind atacurile în Marea Neagră. Ce îl nemulțumește pe premierul bulgar
CSAT 1
România își întărește apărarea la Marea Neagră. Ce măsuri au fost decise în prima ședință CSAT a Guvernului Niculescu
nave drone marea neagra bulgaria 1
Atacurile cu drone în largul coastelor României, o nouă escaladare periculoasă. Avertisment: „Rusia va continua să testeze limitele”
Palantir AI logo is displayed on the screen of a smartphone, in Bangalore, India, on May 11, 2026
Palantir afirmă că nu poate opri sistemul de AI al NATO, în contextul în care europenii se tem de dependența de tehnologia americană
Vladimir Vladimirovich Putin
Președintele Cehiei, Petr Pavel: „Putin are o teamă obsesivă de a fi ucis”. Ce spune despre noua strategie a Kremlinului
Recomandările redacţiei
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Încă o navă lovită de drone în Marea Neagră. Vasul se scufundă în...
edl iesire georgescu_00133
Situație excepțională în procesul lui Călin Georgescu. Un al treilea...
nicusor dan kiev 5 bis
Nicușor Dan, mesaj pentru viitorii soldați: „Apărarea țării a ieșit...
Drone AVR
Drone de peste un milion de lei, echipate cu sisteme de termoviziune...
Ultimele știri
O adolescentă de 17 ani, acuzată că a otrăvit soldați ucraineni pentru Rusia: cât i-a promis FSB pentru operațiune
Peninsula Coreeană, prinsă într-o nouă cursă a înarmărilor. Rusia contribuie la modernizarea armatei nord-coreene
Austria expulzează patru diplomați ruși, suspectați de spionaj. Ce rol avea unul dintre ei la Viena
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de greutăți din 23 octombrie. Începe o perioadă plină de noroc
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
„Are ofertă de 3-4 milioane de euro din Germania!”. Plecare iminentă de la Craiova: „Îi dă drumul în iarnă”...
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
„Așa se întâmplă cu băștinașii la Craiova”. A dezvăluit culisele problemelor avute de Ștefan Baiaram
Adevărul
Copiii sunt obligați să-și sacrifice propria familie pentru părinții bătrâni? Dilema care a împărțit...
Digieconomic
Pilonul II de pensii în România: Cum afli la ce fond ești repartizat, câți bani ai în cont și ce se întâmplă...
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Ești suflet și ai trup, nu invers”. Ana Bogdan și mesajul care a devenit viral
Pro FM
Cyndi Lauper, la fel de extravagantă ca în tinerețe. Cum arată acum artista de 73 de ani: "Nu vreau să fiu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ryan Gosling, salvat de Julia Roberts: „Dacă ai o problemă, vorbește cu ea”
Adevarul
Google, obligat să oprească lucrările în Finlanda, acuzat de defrișări ilegale pentru centre de date. „S-a...
Newsweek
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
Digi FM
„Nu-ţi văd faţa deloc.” Judi Dench nu mai poate lucra ca actriţă din cauza problemelor de vedere. Ce spune...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se află în jurul găurii negre supermasive din Calea Lactee. Noi indicii despre cum a obţinut Terra partea...
Digi Animal World
Rechinul salvat dintr-un canal artificial din Coreea de Sud s-a întors. 1,6 milioane de oameni au venit să-l...
Film Now
Cum arată legendara Mary Poppins la 91 de ani. Julie Andrews, surprinsă într-o apariție publică rară după...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...