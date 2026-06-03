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Video Atenție la ce cumpărați: Care sunt cele mai contaminate fructe cu pesticide

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capsuni pe camp
Foto: GettyImages

Este vremea căpșunilor, iar piețele sunt pline de fructe. Însă, mare atenție la ce cumpărați. Specialiștii avertizează ca multe ar putea fi pline de pesticide. Un raport al Autorității Europene pentru siguranța alimentelor arată că fructe precum capșunile, strugurii și portocalele au cele mai multe reziduuri de pesticide.

Potrivit unui raport amplu al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cele mai contaminate fructe cu reziduri de pesticide sunt căpșunile, strugurii și portocalele, relatează Iulia Stanciu, jurnalistă Digi24.

Datele arată că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea fiind pe primul loc în clasament.

Strugurii ocupă locul al doilea, iar în cazul strugurilor de masă din Spania, aproximativ 60% dintre probe au prezentat niveluri ridicate de reziduri.

Pe locul al treilea se află portocalele.

Studiul a analizat mii de probe de fructe și legume destinate consumului uman din mai multe țări.

Germania a contribuit cu aproape 19% din totalul analizelor, urmată de Franța, cu 12 procente și Spania, cu 8,6%.

Specialiștii subliniază însă că majoritatea produselor testate respectă limitele legale de siguranța alimentară. Cu toate acestea, autoritățile europene urmăresc cu atenție prezența unor substanțe interzise, din cauza efectelor pe care le pot avea asupra sănătății pe termen lung.

Editor : Liviu Cojan

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