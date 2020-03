Atenție la înșelătorii! „Medicament minune” împotriva COVID-19, vândut cu 50 de lei pe Facebook

Mare atentie, nu vă lăsați înșelați în această perioadă de cei care vă promit leacuri pentru coronavirus. Un medic a postat pe Facebook că vinde un așa-zis medicament minune care ar reduce semnificativ și chiar vindeca de tot noul coronavirus în doar cinci zile. Pretinsul leac costă doar 50 de lei. Am încercat și noi să vedem ce li se oferă celor care sună la numerele care însoțește anunțul, care a dispărut deja de pe rețeaua de socializare.

„Am elaborat formula pentru Picaturi homeopate pentru gripa corona” - exact așa începea anunțul postat pe o rețea de socializare de un pretins medic, iar din restul mesajului reiese că acesta ar fi descoperit un medicament minune care ar vindeca boala determinată de coronavirusul.

Pentru că mulți dintre oamenii care au văzut postarea l-au acuzat pe așa zisul medic că leacul este fals, el a contraatacat în comentarii, spunând că are un cabinet cu toate avizele necesare, inclusiv de la Ministerul Sănătății.

Am sunat și noi la numărul de contact pentru a vedea care e abordarea impostorilor. La capătul celălalt al firului, o voce feminină ne-a garantat că la câteva zile după ce începem tratamentul vom vedea și efectele miraculoase:

„S-a gândit domnul doctor la o formulă pentru coronavirus. (Reporter Digi24: Dar ce conține?) Homeopate, nu pot să vi le enumăr că nu am voie. Se ia preventiv 10 picături dimineața, 10 picături seara. (R: Și dacă începe să îmi fie rău?) Se mărește doza, se trece la 20 de picături. (R: Și cam după cât timp ar trebui să simt efectele?) Cam după o săptămână. Se ia cu puțină apă plată și înainte de masă cu 10 minute. (R: Aveți așa un feed back de la alții, au luat?) Abia astăzi le trimitem.”

Prețul este unul foarte mic și livrarea se poate face și la domiciliu, ășa își vând impostorii marfa.

Reporter Digi24: Dacă aș lua pentru 30 de zile, pentru mine cât m-ar duce?

„- O sticlă, 50 de ml, 50 de lei. Noi facem livrări în toată țara.”

Numai că medicamentul miraculos, ar avea nevoie el însuși de un miracol ca să funcționeze.

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie: „Acest medicament minune era promovat de un medic, nu știu cu ce se ocupă, cică ar fi chirug, eu sper că este o eroare, și Colegiul Medicilor ar trebui să aibă o atitudine. El poate să fie general, sau un efect placebo sau nutrițional, dar nu are legătură cu infecția cu coronavirus și dacă se utilizează chestiunea aceasta inclusiv pe ambalajele unor produse este o șarlatanie. Un medicament probabil vom avea în câteva luni, un vaccin eficient într-un an, un an și jumătate.”

La scurt timp după apelul nostru, mesajul a fost scos de pe rețeaua de socializare.