Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Belgia, unde luni sunt aşteptate perturbări majore ale traficului aerian, întrucât controlorii de trafic aerian participă la greva naţională. Majoritatea zborurilor programate pe Aeroportul Internaţional Bruxelles-Zaventem sunt anulate.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, luni, în intervalul orar 07:00–21:00 (ora locală), sunt anunţate perturbări majore ale traficului aerian pe aeroporturile belgiene, ca urmare a participării controlorilor de trafic aerian la greva naţională.

Potrivit informaţiilor comunicate de furnizorul belgian de servicii de navigaţie aeriană, Skeyes, în intervalul menţionat nu vor putea fi asigurate serviciile obişnuite de control al traficului aerian pe aeroporturile din Belgia. Vor fi menţinute doar serviciile minime necesare gestionării situaţiilor de urgenţă şi a zborurilor esenţiale pentru siguranţă.

Administraţia Aeroportului Internaţional Bruxelles-Zaventem a anunţat că majoritatea zborurilor cu plecare şi sosire programate pentru 23 noiembrie vor fi anulate.

MAE recomandă cetăţenilor români care au programate călătorii cu avionul luni să verifice situaţia zborurilor direct la companiile aeriene, care vor informa pasagerii afectaţi cu privire la opţiunile disponibile.

De asemenea, MAE reaminteşte că sunt aşteptate perturbări ale transportului public.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 şi +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă pot apela numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Editor : Ș.A.