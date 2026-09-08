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Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda

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Foto: GettyImages
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Ţările de Jos, unde miercuri este programată o grevă generală a angajaţilor din sistemul feroviar şi de transport public local.

Potrivit MAE, în 9 septembrie, în Regatul Ţărilor de Jos, traficul feroviar şi transportul public local vor fi afectate de perturbări majore, ca urmare a unei greve generale a lucrătorilor din aceste două domenii.

Astfel, traficul feroviar intern şi internaţional va fi oprit complet, cu excepţia trenului de tip "sprinter" către Aeroportul Schiphol din Amsterdam. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe oraşe de pe teritoriul acestui stat.

În acest context, MAE sfătuieşte cetăţenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare pe pagina de Internet a operatorului naţional: www.ns.nl, cât şi a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali.

Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Regatului Ţărilor de Jos pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare a Ambasadei României la Haga: + 31 70 354 15 80; + 31 70 322 86 12; + 31 70 331 99 80, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Haga: + 31 651 596 107.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet http://haga.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia ”Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Liviu Cojan

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