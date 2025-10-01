Atenţionare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru românii care vor să mergă în Franţa

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că sindicatele din sectoarele transporturilor urbane şi interurbane, ale celor feroviare şi aeriene, din învăţământ, din servicii publice şi sănătate au lansat un apel la grevă naţională generală pentru data de 2 octombrie.

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis Agerpres, în acest context sunt preconizate perturbări importante ale transportului urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian, precum şi afectarea mai multor domenii de activitate, în special sănătate, învăţământ şi servicii publice.

De asemenea, sunt anunţate demonstraţii în regiunea pariziană, dar şi în alte oraşe din Franţa.

Cetăţenii români pot consulta aplicaţia SNCF Connect pentru informaţii despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercites, Transilien şi linii internaţionale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols şi ale aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: http://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro şi www.mae.ro.

