Atenționare de călătorie MAE pentru românii care merg în Grecia în vacanța de 1 Mai

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Grecia, unde vineri este programată o grevă în sectorul maritim. Astfel, toate navele, inclusiv feriboturile spre insule, vor rămâne în porturi pe tot parcursul zilei.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că, potrivit anunţului Confederaţiei Maritime Panelene, în 1 mai este preconizată o grevă în sectorul maritim, context în care toate navele, inclusiv cele care asigură transportul pasagerilor şi al vehiculelor în regim feribot între partea continentală şi insulele greceşti, vor rămâne andocate în porturi pe parcursul întregii zile, începând cu ora 00:01.

MAE reaminteşte că românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro/, precum şi aplicaţia digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.

