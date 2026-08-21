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Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Anunțul MAE

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camioane pe autostradă in bulgaria
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, unde începând de vineri sunt instituite restricţii temporare de circulaţie pentru vehiculele de peste 12 tone, din cauza temperaturilor ridicate. Restricţiile vizează autostrăzile Trakia şi Struma, precum şi pe drumul I-1.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria cu privire la faptul că, în vederea creşterii siguranţei rutiere şi fluidizării traficului în perioadele cu aglomeraţie intensă, precum şi din cauza temperaturilor ridicate, autorităţile bulgare au introdus restricţii temporare de circulaţie pentru vehiculele de mare tonaj (peste 12 tone) pe autostrăzile Trakia şi Struma, precum şi pe drumul I-1 (Defileul Kresna, tronsonul nodul rutier Simitli – PTF Kulata).

Restricţiile pentru camioanele de peste 12 tone se aplică astfel: vineri, între orele 13:00 - 20:00, pe sensul de mers către Burgas şi Kulata; duminică, între orele 13:00 - 20:00, pe sensul de mers către Sofia.

MAE precizează că aceleaşi măsuri vor fi aplicate în zilele de vineri şi duminică până la sfârşitul lunii august.

De la restricţiile menţionate mai sus sunt exceptate vehiculele de transport public de persoane, cele care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse perisabile sau sub regim termic, precum şi autospecialele de ecarisaj şi cele ale firmelor de întreţinere a drumurilor.

De asemenea, pe drumul I-1 în zona Simitli se va aplica un regim de circulaţie reversibilă (în ultimele zile lucrătoare două benzi spre Kulata şi una spre Sofia, iar duminica două benzi spre Sofia şi una spre Kulata).

Totodată, în condiţii de caniculă (peste 35°C), circulaţia camioanelor de peste 20 de tone poate fi restricţionată după-amiaza, între orele 13:00 - 20:00, pe sectoarele din regiunile Ruse, Veliko Tărnovo, Razgrad, Tărgovişte, Pleven, Loveci, Gabrovo, Silistra, Haskovo, Pazardjik, Plovdiv şi Stara Zagora.

MAE recomandă şoferilor să îşi planifice din timp deplasările şi să evite utilizarea benzii de urgenţă pe autostrăzi şi să consulte pagina de internet a Agenţiei Infrastructura Rutieră: https://bgtoll.bg/traffic_passes/.

Alte informaţii suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la starea actuală a drumurilor – pe aplicaţia gratuită LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenţiei „Infrastructura Rutieră” – www.api.bg şi la numărul de telefon +35970013020, accesibil în regim non-stop; cu privire la starea vremii – pe site-ul www.weather.bg; cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi pe site-ul Agenţiei „Vămi” din Bulgaria – https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers; cu privire la vinieta electronică şi sistemul e-TOLL – pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare – pe site-ul www.mvr.bg.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă şi consultarea paginilor web https://sofia.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : C.S.

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