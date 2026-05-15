Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Olanda: Cum se fac verificările după prelungirea controalelor la frontieră

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în Regatul Țărilor de Jos că autoritățile olandeze au decis să prelungească până la 30 septembrie 2026 controalele la frontierele interne terestre și aeroportuare. Verificările sunt selective și pot avea loc pe șosele, în trenurile internaționale și pe aeroporturi, inclusiv pentru zborurile din spațiul Schengen.

MAE informează că aceste controale au caracter selectiv, în funcţie de evaluarea de risc şi se pot desfăşura atât pe căile rutiere, prin filtre sau controale mobile care implică escortarea autoturismului către zona de control, cât şi în trenurile internaţionale, precum şi pe fluxurile de sosire pe aeroport, pentru zborurile din alte state Schengen.

„Prin urmare, în cazul în care intenţionaţi să traversaţi frontiera olandeză, este obligatoriu să aveţi asupra dumneavoastră un document de călătorie valabil (paşaport sau carte de identitate)”, avertizează sursa citată.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare a Ambasadei României la Haga, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă: +31 70 354 15 80; +31 70 322 86 12;

+31 70 331 99 80.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României la Haga: +31 651 596 107.

Totodată, MAE reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

