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Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Anunțul MAE

Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
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 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia că, pe fondul riscului ridicat de producere a unor incendii de vegetaţie din cauza condiţiilor meteorologice extreme, autorităţile portugheze au instituit starea de alertă pentru perioada 3 - 6 iulie la nivelul întregii regiuni continentale.

În acest context, MAE recomandă consultarea periodică a informaţiilor şi avertizărilor emise de autorităţile portugheze, disponibile la linkurile www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt şi prociv.gov.pt/pt/home.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351213968812, +351213979982, +351213966463, +351213960866. Apelurile efectuate la ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie deosebită, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351927411628.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet lisabona.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : C.S.

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