Atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Bulgaria. Anunțul MAE

Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar, pentru data de 7 octombrie 2025, au fost emise coduri de atenţionare meteorologică pentru vreme severă şi precipitaţii abundente.

Potrivit MAE, au fost emise avertizări:

  • cod roşu pentru regiunile Dobrich, Varna, Burgas, Yambol şi Haskovo (coasta Mării Negre);
  • cod portocaliu pentru regiunile Silistra, Razgrad, Ruse, Targovishte, Şumen, Sliven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Lovech, Vratsa (partea de nord) şi Plovdiv, Smolyan, Kardjali (partea de sud).

 „În context, sunt preconizate restricţionări ale circulaţiei rutiere şi perturbări ale traficului aerian. MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească cu atenţie situaţia zborurilor de pe aeroporturile bulgare şi să respecte recomandările autorităţilor locale”, a transmis MAE, citat de News.ro. 

Informaţii suplimentare pot fi accesate astfel:

  • cu privire la situaţia zborurilor pe aeroportul Sofia – www.sofia-airport.eu;
  • cu privire la starea vremii – www.weather.bg;
  • cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicaţia gratuită LIMA – www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenţiei "Infrastructura Rutieră" – www.api.bg şi la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop;
  • cu privire la regimul vamal, la intrarea în R. Bulgaria dinspre R. Turcia – www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiţii de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) şi la pagina de Internet a Agenţiei „Vămi" din R. Bulgaria – www.customs.bg;
  • cu privire la e-vigneta şi sistemul e-TOLL – www.bgtoll.bg;
  • cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare – www.mvr.bg.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web: https://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.

 Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a confirmat vineri ministrul de interne Daniel Mitov într-o conferinţă de presă susţinută la Nessebar.

Una dintre victime este un poliţist de frontieră care participa la operaţiunile de căutare şi salvare, o altă victimă este un operator de excavator care ajuta la curăţarea resturilor după primul val al viiturii, iar a treia victimă este un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter.

În acelaşi timp, nord-vestul ţării este paralizat din cauza ninsorilor şi sunt pene de curente extinse.

Editor : C.S.

