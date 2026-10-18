Live TV

Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Spania. Sunt vizate două zone

Data actualizării: Data publicării:
mae inquam octav ganea
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) atenţionează cetăţenii români care se află, tranzitează sau vor să meargă în Spania că în zilele de 18 şi 19 octombrie în provinciile spaniole Valencia şi Alicante meteorologii au emis Cod roşu de precipitaţii abundente.

Potrivit unui comunicat de presă, MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană, din Spania,că Agenţia Meteorologică de Stat - AEMET a emis o atenţionare de cod roşu de precipitaţii abundente în provinciile Valencia şi Alicante, pentru zilele de 18 şi 19 octombrie 2026.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Agenţiei spaniole de Meteorologie şi îi informează pe cetăţenii români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia: +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă, totodată, consultarea paginilor de internet: https://valencia.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steffen Skjottelvik cu sania trasă de câini / urși polari în Canada, Hudson Bay
1
Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a...
luca niculescu inquam george calin
2
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
3
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
calin georgescu inquam george calin
4
Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a-l plasa pe Călin...
Viteza maximă în localitate. Inquam Photos Cornel Putan
5
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la...
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a schimbat totul: "Ca Iisus pe cruce?"
Digi Sport
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a schimbat totul: "Ca Iisus pe cruce?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tens Of Thousands Flood Into Spain's North African Enclave Of Ceuta In Unprecedented Border Crisis.
Serviciile secrete spaniole: Marocul știa dinainte despre intrarea masivă a migranților în Ceuta. Ce arată raportul
Steaguri România - UE - NATO
Ce priorități de politică externă are Guvernul propus de Luca Niculescu. Care vor fi relațiile cu UE, cu NATO și cu SUA
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, întrebată dacă drona care a lovit nava din Marea Neagră era rusească: Investigația tehnică este în desfășurare
Palazzo Chigi - Giorgia Meloni incontra Pedro Sanchez
Italia și Spania, aproape de încheierea disputei privind controalele la frontieră. Ce au decis Meloni și Sanchez la Bruxelles
Tirana demonstrații violente
MAE: Atenţionare de călătorie în Albania. Demonstraţii violente în centrul Tiranei
Recomandările redacţiei
Protests are taking place in Paris on October 17
Parisul, după o noapte de violențe: mașini incendiate, vitrine sparte...
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu după întâlnirea cu miniştrii nominalizaţi: „Nu ne...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Bolojan, criticat în ședința PNL de tabăra Veștea: De la „Ideea e...
volodimir zelenski si peter magyar
Ungaria este pregătită să permită tranzitul cerealelor ucrainene...
Ultimele știri
„Parcă am fi trecut printr-un război”. Mărturiile francezilor după jafurile și incendierile din stradă
Cernavodă, fără apă caldă și cu perspective sumbre pentru iarnă. La Iași, un sfert dintre apartamente sunt afectate de avaria de la CET
Șcenă șocantă în timpul liturghiei: Un preot a murit lovit de o cruce în altar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sheryl Crow, despre Armstrong: Ne-am despărțit în săptămâna când am aflat că am cancer. Apoi am auzit că...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Dialogul genial pe care l-a avut Alex Dobre cu idolul Cristiano Ronaldo: „I-am spus că îmi fac părul ca el!”...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Cum a dispărut fosta echipă din SuperLiga! Finanţatorul pune tunurile pe FRF şi anunţă pierderi uriaşe: „Să...
Adevărul
Cum au ajuns femeile din cercul lui Donald Trump să fie comparate cu extratereştrii. „Nici nu mai arată ca o...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit antrenorul echipei: clubul din prima ligă a făcut anunțul
Pro FM
Amy Winehouse, mărturisire cutremurătoare cu 4 ani înainte de moarte. Care era cea mai mare teamă a artistei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scarlett Johansson, despre „chimia excelentă” cu Sam Rockwell: „O, îl iubesc. Este unul dintre actorii mei...
Adevarul
Casa construită de o femeie din răzbunare, după divorț: are doar 1,4 m lățime și valorează 745.000 de dolari
Newsweek
OFICIAL Cu ce procent ar trebui indexate pensiile la 1 ianuarie? Câți bani ar urma să ia în plus pensionarii?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Momentul când două păsări se bat pe un pește. Imaginile surprinse în India au făcut înconjurul lumii
Film Now
Reacția actriței Sandra Huller după ce a jucat cu Tom Cruise: „Tot ce a învățat în 46 de ani de carieră e în...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro