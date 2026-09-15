Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Belgia

Ministerul Afacerilor Externe informează, marţi, românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia că, în perioada 16 septembrie - 10 octombrie 2026, între orele 22:00 şi 08:00, sunt anunţate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian care îşi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Charleroi, ceea ce va duce la perturbări aeriene.

Cetăţenii români care au programate călătorii de pe sau către Aeroportul Charleroi sunt sfătuiţi să verifice situaţia zborurilor direct la companiile aeriene şi să urmărească eventualele modificări ale programului de călătorie, precizează MAE într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, informaţii actualizate privind activitatea aeroportului şi programul zborurilor sunt disponibile pe pagina de internet a Aeroportului Charleroi: https://www.brussels-charleroi-airport.com/en.

„Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 şi +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă”, precizează sursa citată.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă pot apela numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: https://bruxelles.mae.ro/ https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Liviu Cojan