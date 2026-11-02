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Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia

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mae inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia asupra faptului că serviciul local de meteorologie - EMY a emis o atenţionare de cod roşu de precipitaţii abundente, însoţite de descărcări electrice frecvente şi căderi locale de grindină pentru data de marţi, 3 noiembrie.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis luni, condiţiile meteorologice nefavorabile vor afecta regiunile Epir, Tracia, Macedonia (zonele de Vest, Centrală, de Est, în special zonele de coastă), insulele Corfu, Paxos, Thassos, Samothraki şi cele din nord-estul Mării Egee.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze asupra evoluţiei fenomenelor meteorologice consultând pagina de Internet a EMY (https://www.emy.gr/en?area=forecast) şi să acceseze aplicaţia digitală "mAIGreece", realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română (https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875; +30 210 6728879 şi al Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena (+306978996222) şi al Consulatului General al României de la Salonic (+306946049076).

De asemenea, MAE recomandă şi consultarea paginilor de internet: https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

Editor : Liviu Cojan

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