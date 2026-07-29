Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia: risc ridicat de incendii în mai multe regiuni

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că, pe fondul temperaturilor ridicate care se vor înregistra începând de joi, Ministerul Protecţiei Civile şi al Crizelor Climatice elen a emis un avertisment de risc ridicat de incendii pentru regiunile Attica, Peloponez (Corint, Argolida, Arcadia, Laconia, insula Kythira), Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida, Phocis, insula Evia, insula Skyros), insulele din Egeea de Nord (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria), insulele Ciclade şi insula Creta.

În prezent, în insula Paros pompierii au reuşit să limiteze propagarea flăcărilor pentru incendiile izbucnite în cursul zilei de marţi. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să manifeste însă prudenţă sporită, să evite zonele afectate şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile şi recomandările autorităţilor elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112.

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte pagina de internet a Ministerului Protecţiei Civile şi Crizelor Climatice elen, care conţine informaţii oficiale despre evoluţiile incendiilor, inclusiv o hartă a acestora, precum şi un ghid de autoprotecţie în caz de incendiu: civilprotection.gov.gr/xartis.

Totodată, în caz de incendiu, cetăţenii sunt rugaţi să anunţe imediat Serviciul de Pompieri, la numărul 199.

MAE reaminteşte că românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet www.mae.ro, atena.mae.ro şi salonic.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Liviu Cojan