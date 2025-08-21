Live TV

Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Italia în următoarele zile

Data publicării:
emblema mae pe o usa de sticla
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde până sâmbătă sunt aşteptate fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe, în mai multe regiuni.

Potrivit MAE, în conformitate cu datele transmise de autorităţile italiene, până în după-amiaza zilei de 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana şi Marche vor fi afectate de fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe.

Precipitaţiile intense din ultimele ore au cauzat creşterea rapidă a nivelului râurilor, existând un pericol iminent de revărsare şi producere de alunecări de teren.

În regiunea Toscana, zonele cele mai expuse sunt cele din provincia Livorno, între localităţile Cecina şi Piombino, Insula Elba, precum şi provinciile Pisa şi Grosseto. 

În regiunea Emilia Romagna, alerta portocalie de vreme severă are incidenţă în perimetrul provinciilor Bologna, Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Ravenna, Forli Cesena şi Rimini, fiind vizate şi localităţile din zona Munţii Apenini.

În regiunea Marche sunt vizate provinciile Ancona, Macerata, Fermo şi Ascoli, cele mai intense fenomene fiind înregistrate în provincia Pesaro Urbino.

„Impactul poate deveni deosebit de grav în zonele rurale şi în apropierea cursurilor de apă, unde infrastructura a suferit daune semnificative la inundaţiile majore din anii precedenţi. Primăriile din localităţile afectate au activat planurile pentru situaţii de urgenţă, recomandând evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. Totodată, au fost anulate toate evenimentele şi activităţile ce urmau să aibă loc în parcuri, grădini, zone expuse intemperiilor”, a transmis MAE.

Se recomandă consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecţiei Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Bologna: +39 051 5872120; +39 051 5872209, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Bologna: +39 3248035171.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2
Digi Sport
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, după Aberdeen - FCSB 2-2
Descarcă aplicația Digi Sport
