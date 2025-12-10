Atenționare pentru românii care călătoresc în Portugalia. MAE anunță că este grevă generală

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează românii care călătoresc sau tranzitează Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale unor curse aeriene, feroviare şi maritime din cauza grevei generale din 11 decembrie, care va afecta mai ales sectorul public: administraţia, educaţia, sănătatea şi transporturile. Totodată, sunt aşteptate perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că, la data de 11.12.2025, în intervalul orar 00:01 - 24:00, va avea loc o grevă generală la nivel naţional, care va afecta în special sectorul public: administraţia, educaţia, sănătatea şi transporturile.

În acest context, este de aşteptat ca sectorul transporturi (aerian, feroviar, maritim, transportul public local etc.) să fie cel mai puternic afectat. Astfel, este preconizată perturbarea circulaţiei mijloacelor de transport pe întreg teritoriul Republicii Portugheze, fiind posibile întârzieri semnificative sau anulări ale curselor aeriene, feroviare şi maritime. Totodată, se anticipează perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice în mod constant informaţiile actualizate publicate de companiile de transport, în special cele aeriene, şi să urmărească anunţurile oficiale ale autorităţilor portugheze.

Cetăţenii români afectaţi de această situaţie pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866.

Apelurile către ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.

Pentru situaţii dificile, speciale sau de urgenţă, cetăţenii români pot contacta şi numărul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.

