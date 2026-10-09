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Atenționare pentru românii care merg în Belgia. MAE: Posibile perturbări ale transportului public și aerian

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mae inquam octav ganea
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia, unde în zilele de 9 și 12 octombrie sunt anunțate acțiuni sindicale care pot afecta transportul public și aerian.

Conform sursei citate, astăzi, 9 octombrie, este programată o manifestație sindicală națională în Bruxelles, context în care operatorul STIB-MIVB a comunicat că rețelele de metrou, tramvaie și autobuze ar putea înregistra perturbări semnificative, inclusiv întreruperi ale circulației, închiderea unor stații sau funcționarea cu frecvență redusă. De asemenea, este preconizată anularea a aproximativ 140 de zboruri pe Aeroportul Bruxelles - Zaventem.

„În contextul acțiunilor sindicale nocturne ale unor controlori de trafic aerian, care se desfășoară până la data de 10 octombrie 2026, inclusiv, în intervalul orar 22:00-08:00, sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor pe Aeroportul Bruxelles Sud - Charleroi.

Totodată, pentru intervalul 11 octombrie 2026, ora 22:00-12 octombrie 2026, ora 22:00, a fost depus un preaviz de grevă în sectorul public, inclusiv în sectorul feroviar, care ar putea conduce la afectarea programului trenurilor operate de către compania SNCB-NMBS, precum și perturbarea circulației în rețeaua STIB-MIVB”, precizează MAE.

De asemenea, românii sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate anterior călătoriilor, să ia în calcul rute alternative, să aloce timp suplimentar deplasărilor, în special în Bruxelles, să mențină legătura în mod direct cu reprezentanții companiilor aeriene pentru date cu privire la situația zborurilor. 

Informații actualizate sunt disponibile pe următoarele pagini oficiale de Internet: https://www.belgiantrain.be/en , https://www.stib-mivb.be/ , https://www.brusselsairport.be/  și https://www.brussels-charleroi-airport.com/.

Totodată, cetățenii români pot cere asistență consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau de urgență pot apela numărul de telefon de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://bruxelles.mae.ro și https://mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”.

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Editor : A.M.G.

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