Live TV

Atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Germania. Anunțul MAE

Data publicării:
Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează vineri cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Germania asupra faptului că autorităţile acestei ţări au decis prelungirea controalelor la frontierele terestre pentru o perioadă de şase luni, începând cu data de 15 martie 2026.

Se recomandă consultarea paginilor de Internet: https://www.bmi.bund.de/ şi https://bundespolizei.de/, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. 

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice şi ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă:

  •  Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;
  • Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;
  • Consulatul General al României la Munchen: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;
  • Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

  • Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938;
  • Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585;
  • Consulatul General al României la Munchen: +49 16 02 087 789;
  • Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.

Totodată, MAE le reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat" care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ursula von der Leyen.
1
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
2
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
atac cu rachete ucraina
5
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-03-13 at 07.44.40
MAE anunță revenirea în țară a altor 96 de români, de la Muscat, cu un zbor de repatriere organizat cu ajutorul UE
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Rusia își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Germania
sistem patriot
Zelenski a anunţat că Ucraina a primit de la Germania un nou lot de rachete pentru sistemele Patriot
mae
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia: Grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian și feroviar
Berlin,,Germany,2021:,Federal,Ministry,Of,Defence,,Germany,(bundesministerium,Der
Ucraina ajută Germania să se pregătească pentru un eventual atac al Rusiei asupra NATO. „Nu avem timp”
Recomandările redacţiei
34
Misiune îndeplinită în Irak? Lăudăroșenia din 2003 care bântuie...
Dronă Shahed
Două mesaje Ro-Alert în județul Tulcea din cauza unei drone. MApN a...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Alertă în Turcia: NATO a...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să...
Ultimele știri
DIANA, acceleratorul NATO pentru inovație. Cum contribuie România la infrastructura critică a alianței și ce ar putea face mai mult
Adrian Câciu, reclamat la CNCD după ce i-a spus unui deputat UDMR că nu știe ce înseamnă să fii român. USR: „Să nu tolerăm xenofobia”
Donald Trump, către liderii G7: Iranul este „pe punctul de a se preda”. Ironii la adresa lui Keir Starmer: „Este prea târziu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Mesaj Ro-Alert în România: 'Rămâneți în case!' MApN a ridicat 2 avioane F-16 în aer
Fanatik.ro
Afacerea testelor rapide Covid făcute la colț de stradă a lăsat datorii de 50 de milioane de lei la bugetul...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
Digi FM
„Ești vampir?” A împlinit 60 de ani, dar internetul refuză să-l creadă. Imaginile care au devenit virale pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Pensia medie limită de vârstă este 3.900 lei. Pensionarii din București, cu 1.300 lei mia bogați ca la Giurgiu
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Vedetele din România reacționează la scumpirea carburanților. „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”