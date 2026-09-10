Atenționare pentru românii care vor să călătorească în Italia. Anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că, la data de 11 septembrie 2026, precum şi la data de 13 septembrie 2026, între orele 00:00 - 23:59 vor fi organizate greve la nivel naţional care vor perturba traficul aerian.

MAE avertizează că, în acest context, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât şi prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935;

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444;

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171;

Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134;

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688;

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299;

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Editor : C.S.