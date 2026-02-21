Live TV

Atenționare pentru transportatori: două drumuri din Bulgaria, închise pentru camioanele cu greutate de peste 12,5 tone

viscol pe drum national
FOTO: INQUAM PHOTOS - Tudor Costache

Autorităţile din România transmit, sâmbătă, o „atenţionare pentru transportatori”, anunţând că autorităţile bulgare au instituit restricţii de trafic pentru camioane pe două drumuri naţionale din ţara vecină, relatează News.ro.

„Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că, potrivit unei notificări primite de la Centrul Comun de Contact Giurgiu, autorităţile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naţionale Ruse – Byala şi Ruse – Razgrad. Camioanele sunt oprite la ieşirea din Ruse şi nu pot continua deplasarea pe aceste rute până la ridicarea restricţiilor”, anunţă autorităţile române, sâmbătă.

Potrivit acestora, autoturismele care ies din România către Bulgaria pot circula în continuare, însă şoferii sunt rugaţi să manifeste prudenţă sporită, să folosească echipamente de iarnă corespunzătoare şi să respecte semnalizarea rutieră.

Pentru evitarea situaţiilor neplăcute, şoferii sunt sfătuiţi să consulte periodic sursele oficiale pentru informaţii actualizate privind starea drumurilor şi condiţiile de trafic.

 

