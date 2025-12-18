Live TV

Atenționare: Tentativele de fraudă care se folosesc de numele DNSC sau Poliţia Română, în plină desfăşurare

Data publicării:
barbat care lucreaza la laptop
Foto: Shutterstock

Mai multe pagini şi mesaje false care se folosesc de numele şi de elemente de identitate vizuală corespondente DNSC sau Poliţia Română au fost descoperite de către specialiştii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.

„În ultima perioadă, în mediul online au apărut mai multe pagini şi mesaje false care se folosesc de numele şi de elemente de identitate vizuală corespondente DNSC sau Poliţia Română. Acestea sunt lansate de infractorii din online cu scopul de a atrage în capcană utilizatori din România sub pretextul primirii unei amenzi de la Poliţie sau DNSC. Miza finală pentru atacatori este de a determina utilizatorul, emoţionat de primirea unei amenzi, să furnizeze date sensibile sau bani către site-uri controlate de atacatori”, a anunţat DNSC, pe pagina oficială de Facebook, într-o postare publicată joi.

Experţii menţionează că utilizatorul pare a fi notificat că dispozitivul este blocat ca urmare a navigării repetate pe site-uri cu conţinut ilegal, iar în mesaj se arată, în mod fals, că a fost primită o notificare din partea DNSC sau a Poliţiei Române, fiind atribuit un număr de caz care nu există în realitate.

„Ulterior, după ce este impacientat de notificarea falsă, utilizatorul este redirecţionat către un portal de plată unde este afişat logo-ul Directoratului şi prin care sunt solicitate datele de card. Pentru a debloca dispozitivul şi pentru a evita presupusele consecinţe legale, utilizatorului i se solicită achitarea unei amenzi (care poate varia de la 1.250 RON la 2.500 RON), într-un termen foarte scurt, de regulă două ore. Autorităţile române nu blochează dispozitive prin astfel de mesaje şi nu solicită plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau sub presiunea timpului. Orice astfel de notificare trebuie ignorată şi raportată, pentru a preveni ca alţi cetăţeni de bună-credinţă să devină victime”, avertizează sursa citată.

În context, reprezentanţii Directoratului recomandă utilizatorilor să nu efectueze plăţi, să evite accesarea linkurilor suspecte în care sunt prezentate mesaje alarmante, reclame sau ferestre pop-up, să verifice mereu autenticitatea notificărilor primite din partea autorităţilor, prin canale de comunicare separate şi să nu introducă la cerere date sensibile sau bancare pe site-uri care solicită plata unei amenzi. „Dacă aţi interacţionat cu mesajul şi aţi oferit date sensibile, care ar putea duce la acces la conturi, schimbaţi imediat parolele; actualizaţi sistemul de operare şi aplicaţiile în vederea reducerii riscului exploatării vulnerabilităţilor de securitate şi folosiţi un program de tip antivirus, actualizat”, subliniază DNSC.

De asemenea, astfel de incidente pot fi raportate către autorităţi, iar în cazul DNSC la numărul de telefon 1911 sau se poate depune o sesizare prin accesarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

Editor : Liviu Cojan

