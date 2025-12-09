Live TV

Atenționări MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia și Irlanda

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Protestele fermierilor din Grecia s-au extins şi vor continua. Pot fi perturbări ale circulaţiei rutiere, întârzieri în transportul naval şi aerian Cod roşu de vânt puternic în Irlanda

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți două atenţionări de călătorie pentru românii care vor să meargă în Grecia și Irlanda. În Grecia, protestele fermierilor s-au extins şi vor continua pe termen nedeterminat. Ca urmare, pot exista perturbări ale circulaţiei rutiere, întârzieri în transportul naval şi aerian. În Irlanda, a fost emisă o avertizare meteo cod roşu de furtună pentru perioada 9 - 10 decembrie.

Protestele fermierilor din Grecia s-au extins şi vor continua. Pot fi perturbări ale circulaţiei rutiere, întârzieri în transportul naval şi aerian

„În continuarea atenţionării de călătorie emise la data de 4 decembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că mişcările de protest ale fermierilor eleni s-au extins, iar acestea vor continua şi în zilele următoare, pe perioadă nedeterminată. Pot surveni perturbări ale circulaţiei rutiere, blocarea drumurilor naţionale şi autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei. De asemenea, se pot înregistra întârzieri semnificative în domeniul transportului naval şi aerian”, a transmis, marţi, MAE.

Astfel, având în vedere caracterul imprevizibil al evoluţiei protestelor şi faptul că situaţia blocajelor se modifică frecvent, cetăţenii români sunt sfătuiţi să respecte recomandările autorităţilor locale şi să utilizeze rutele alternative indicate de acestea, precum şi să evite zonele în care au fost anunţate mobilizări ale fermierilor.

MAE recomandă, de asemenea, verificarea periodică a paginilor de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.astynomia.gr.

Fermierii greci au continuat, marţi, blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile principale şi închizând intermitent trecerile de la frontieră pentru a protesta faţă de întârzierile în plata ajutoarelor agricole, relatează Reuters.

Cod roşu de vânt puternic în Irlanda

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Irlanda asupra faptului că Serviciul de Meteorologie irlandez (The Irish Meteorological Service/ Met Eireann) a emis o avertizare meteo cod roşu pentru perioada 9 - 10 decembrie.

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis marţi Agerpres, este vorba despre o avertizare de furtună pentru sectorul maritim din sudul şi sud-vestul Irlandei, de la Carnsore Point (Wexford) la Roche's Point (Cork) până la Loop Head (Clare), prognoza emisă fiind de vânt din sud spre sud-vest care ar putea ajunge ocazional până la nivelul de furtună violentă.

De asemenea, aceeaşi prognoză pentru sectorul maritim este valabilă pentru întreaga coastă atlantică nord-vestică a Irlandei, zona de la Loop Head (Clare) la Erris Head (Mayo) până la Malin Head (Donegal).

Fenomenele meteorologice pot ajunge până la intensitate de vijelie dinspre sud, cu rafale severe, care ar putea produce inundaţii în zonele de coastă joase, în special în timpul mareei înalte, depăşirea digurilor de către valuri, condiţii dificile de deplasare, obiectele nefixate pot fi dislocate, evenimentele în aer liber vor fi afectate, pene de curent.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Irlanda: +35316681150; +35316674318; +35316674325, iar apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României la Dublin: +353864684351.

