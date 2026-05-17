Craiova trăiește una dintre cele mai intense seri de fotbal din ultimii zeci de ani. Cu doar câteva ore înaintea meciului dintre Universitatea Craiova și U Cluj, considerat decisiv pentru titlul de campioană, mii de suporteri ai formației din Bănie au ieșit pe străzile orașului și au creat un adevărat spectacol.

Suporterii Universității Craiova au pornit în marș spre stadion, escortați de sute de jandarmi și polițiști mobilizați pentru menținerea ordinii publice. Coloanele de fani au traversat centrul orașului, unde circulația a fost blocată în mai multe rânduri din cauza numărului mare de oameni.

Atmosfera a fost una electrizantă. Fanii au cântat fără oprire imnul Universității Craiova, au scandat numele echipei și au aprins torțe atât pe traseul spre stadion, cât și în fața arenei „Ion Oblemenco”, acolo unde continuă să se adune mii de suporteri.

În aceste momente, suporterii așteaptă sosirea autocarului echipei la stadion, iar zona din jurul arenei este păzită de un important dispozitiv de ordine publică. Forțele de intervenție monitorizează situația pentru a preveni eventuale incidente înaintea partidei.

Miza meciului este uriașă pentru Universitatea Craiova. După 35 de ani de așteptare, oltenii speră să cucerească din nou titlul de campioană, iar entuziasmul din oraș reflectă perfect importanța momentului pentru suporteri.

Partida Universitatea Craiova – U Cluj este programată să înceapă la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-o atmosferă care se anunță una spectaculoasă.

