Atmosfera vechiului București, readusă la viață: Hotelul Lido își redeschide porțile

O clădire importantă din istoria Capitalei revine la viață. Situat chiar în inima oraşului, pe bulevadul Magheru, hotelul Lido a fost unul dintre cele mai cunoscute şi mondene locuri de petrecere a timpului liber din Capitală, care se mândrea încă din anii '30 cu un echilibru perfect între tehnologie, confort şi design. Acum, după aproape 10 ani în care a fost închis, hotelul-emblemă al Bucureştiului se pregăteşte pentru un nou început.

Construit la începutul anilor '30, după un proiect realizat de Ernest Doneaud, cunoscut arhitect al epocii, Lido a fost unul dintre cele mai luxoase hoteluri din București. Hotelul avea grădină, restaurant și celebra piscină cu valuri artificiale. Piscina Lido a devenit rapid principala atracție a bucureștenilor care voiau să scape de căldură, dar și a străinilor cazați la hotel. Presa de atunci a avut numai cuvinte de laudă despre „bazinul cu valuri maritime”. Piscina hotelului devenise atât de faimoasă, încât și scriitorii vremii au început să o menționeze în operele lor. Mai mult, hotelul a fost ales şi de regizorii de filme.

De-a lungul timpului, hotelul de patru stele, cu 119 camere, a trecut prin mai multe reamenajări şi reconsolidări, iar după Revoluţie s-a poziționat ca hotel modern într-o clădire istorică și a încercat să reconstituie atmosfera vechiului Bucureşti. După o perioadă de aproape 10 ani în care a fost închis, hotelul se pregăteşte de un nou început. În proiectul de renovare și amenajare s-au păstrat şi elemente originale.

Alex Petrescu, director general Hotel Lido: Putem regăsi tavanul original, tocurile pe care le-am păstrat şi le-am recondiţionat. Ce ar mai fi de menţionat este arta pe care am încercat să o îmbinăm cu designul clădirii. Am păstrat elemente de artă atât în camerele hotelului, cât şi pe coridoarele de pe etaje.

Reporter: Cât a durat recondiţionarea?

Alex Petrescu: Aproape doi ani a durat întreg procesul de renovare de când am intrat în clădire şi până astăzi la data deschiderii hotelului.



Alexandra Georgescu, jurnalist Digi24: Pentru a readuce atmosfera perioadei interbelice a fost păstrat şi liftul. Acesta a fost instalat în 1930. Bineînţeles, au fost înlocuite sistemele de securitate şi a fost restaurat. În tot hotelul vom regăsi şi mai multe obiecte ornamentale care aduc aminte de perioada anilor '30.

Povestea Bucureştiului de altădată se regăseşte şi în tablourile de pe pereţii hotelului.

Alex Petrescu, director general Hotel Lido: Am vrut să facem o îmbinare între muzeu şi hotel, iar pe fiecare etaj din tot hotelul avem o expoziţie de câte 18 tablouri, pictate de pictori români exclusiv pentru hotelul Lido, tablouri care vor oferi oaspeţilor şi posibilitatea de a le achiziţiona.

Investiţia pentru renovare se ridică la 5 milioane de euro. În perioada următoare va fi recondiţionată şi piscina cu valuri amplasată în curtea interioară a hotelului.

