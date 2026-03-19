Au fost reluate căutările marinarilor dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana

S-au reluat căutările în cazul marinarilor dispăruți după ce remorcherul Astana s-a scufundat, miercuri în Portul Midia, la bord fiind cinci marinari, anunță Autoritatea Navală Română. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Unul dintre cei decedați era căpitanul navei Sorin Tufan, fost fotbalist care a jucat la Farul și Steaua.

„În această dimineață, sub coordonarea Autorității Navale Române, prin Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), au fost reluate căutările în cazul marinarilor dispăruți în urma accidentului produs ieri, când remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul manevrei de legare la SPM (terminalul de larg al Midia Marine Terminal),” anunță Autoritatea Navală Română.

Miercuri seară, în jurul orei 19.00, trupul neînsuflețit al unui membru de echipaj a fost recuperat de scafandrii Forțelor Navale Române.

Și astăzi, scafandrii vor coborî la o adâncime de aproximativ 26 de metri pentru a continua operațiunile de căutare a celorlalți trei marinari care se aflau pe remorcher. În sprijinul acestora va acționa și ambarcațiunea ARTEMIS aparținând ARSVOM.

Un alt marinar a fost recuperat ieri, imediat după producerea accidentului, fiind predat în port echipajelor medicale care au efectuat manevre de resuscitare. Din păcate acesta nu a putut fi salvat.

Remorcherul ASTANA, sub pavilion român, a fost construit în anul 2006 și are următoarele caracteristici principale: lungime 26,09 m, lățime 7,94 m, pescaj maxim 3,85 m, putere motor 2610 kW (3500 CP).

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului competent, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii acestui eveniment.

Editor : A.P.