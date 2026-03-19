Live TV

Au fost reluate căutările marinarilor dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana

Data actualizării: Data publicării:
Remorcherul Astana. Sursă foto: marinetraffic.com

S-au reluat căutările în cazul marinarilor dispăruți după ce remorcherul Astana s-a scufundat, miercuri în Portul Midia, la bord fiind cinci marinari, anunță Autoritatea Navală Română. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Unul dintre cei decedați era căpitanul navei Sorin Tufan, fost fotbalist care a jucat la Farul și Steaua.

„În această dimineață, sub coordonarea Autorității Navale Române, prin Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), au fost reluate căutările în cazul marinarilor dispăruți în urma accidentului produs ieri, când remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul manevrei de legare la SPM (terminalul de larg al Midia Marine Terminal),” anunță Autoritatea Navală Română.

Miercuri seară, în jurul orei 19.00, trupul neînsuflețit al unui membru de echipaj a fost recuperat de scafandrii Forțelor Navale Române.

Și astăzi, scafandrii vor coborî la o adâncime de aproximativ 26 de metri pentru a continua operațiunile de căutare a celorlalți trei marinari care se aflau pe remorcher. În sprijinul acestora va acționa și ambarcațiunea ARTEMIS aparținând ARSVOM.

Un alt marinar a fost recuperat ieri, imediat după producerea accidentului, fiind predat în port echipajelor medicale care au efectuat manevre de resuscitare. Din păcate acesta nu a putut fi salvat.

Remorcherul ASTANA, sub pavilion român, a fost construit în anul 2006 și are următoarele caracteristici principale: lungime 26,09 m, lățime 7,94 m, pescaj maxim 3,85 m, putere motor 2610 kW (3500 CP).

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului competent, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii acestui eveniment.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Au amenințat cu "al Treilea Război Mondial" și a doua zi au trecut la fapte. "Decizie de o gravitate excepțională"
Digi Sport
Au amenințat cu "al Treilea Război Mondial" și a doua zi au trecut la fapte. "Decizie de o gravitate excepțională"
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin schimbări majore până la finalul lunii martie 2026. Marte, planeta ambiției și a...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Gică Hagi, noul selecționer al României! „A vorbit și cu Mircea Lucescu. E mentorul lui”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cum funcționează cea mai dezastruoasă companie de stat sub patronajul PNL-PSD. Pierderi de milioane...
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Semnalul secret care a reapărut în Iran. Misterul stațiilor de numere imposibil de...
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Bolojan ar fi bătut palma cu Grindeanu. 2.800.000 pensionari iau 1.000 lei în plus la pensie. Când vin banii?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit