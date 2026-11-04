Sistemele de securitate la incendiu din tunelul Momaia, parte a Secţiunii 4 de pe tronsonul Sibiu - Piteşti a autostrăzii A1, au fost testate miercuri, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Activităţile de testare, la care au participat reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ai ISU Argeş, au fost organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Activităţile au urmărit verificarea funcţionalităţii principalelor instalaţii şi echipamente destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv: sistemul de ventilare pentru evacuarea fumului; camera pompelor; nişele hidranţilor, inclusiv verificarea presiunii necesare în instalaţii; pasajele de evacuare de urgenţă pentru pietoni; pasajele destinate accesului vehiculelor de intervenţie şi evacuării pietonilor”, se arată într-un comunicat al ISU Argeş, citat de Agerpres.

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Conform aceleiaşi surse, activităţile au inclus şi pregătirea pentru exerciţiul de simulare a unui incendiu în tunel, programat pentru data de 11 noiembrie. Astfel, au fost analizate planul de intervenţie şi mijloacele necesare desfăşurării exerciţiului, urmărindu-se stabilirea modului de acţiune şi coordonarea forţelor participante în cazul unei astfel de situaţii.

„Astfel de activităţi sunt esenţiale pentru verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă, familiarizarea personalului cu particularităţile obiectivului şi consolidarea capacităţii de răspuns în cazul producerii unor situaţii de urgenţă”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Secţiunea 4 Curtea de Argeş - Tigveni de pe tronsonul Sibiu - Piteşti al autostrăzii A1, care include şi tunelul Momaia, urmează să fie deschisă circulaţiei în cursul lunii noiembrie.

Întreaga secţiune are o lungime de 9,86 kilometri, iar Tunelul Momaia, în lungime de 1.350 de metri, este format din două galerii unidirecţionale.

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Editor : B.P.