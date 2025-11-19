Au început înscrierile pentru cea de-a 15-a ediție a Raiffeisen Comunități

Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare anunță deschiderea înscrierilor pentru ediția 2025/2026 a programului Raiffeisen Comunități, incubatorul comunităților sustenabile cu granturi totale de 4 milioane de lei.

Cea de-a 15-a ediție marchează o transformare importantă prin extinderea programului într-un proces complet de incubare. Organizațiile și partenerii lor sunt sprijinite încă din momentul în care încep să își definească ideea de proiect, într-un parcurs de învățare aplicată care consolidează calitatea intervențiilor.

Elementul central al ediției din acest an este incubatorul intensiv de două zile, desfășurat cu întâlniri față în față. În cadrul acestuia, organizațiile lucrează direct pe teme esențiale precum teoria schimbării, evaluarea și măsurarea impactului, designul participativ și dezvoltarea organizațională, astfel încât să își consolideze fundamentul strategic înainte de intrarea în etapa competitivă a programului.

Finanțare pentru toate domeniile relevante

Ediția cu numărul 15 a programului Raiffeisen Comunități lansează un nou concept, de a oferi organizațiilor libertatea de a-și alege direcția de intervenție, atât timp cât aceasta este aliniată la strategia de dezvoltare locală și la un Obiectiv de Dezvoltare Durabilă. Accentul se mută de la proiecte punctuale, către procese de transformare, în care implicarea reală a oamenilor, transferul de putere către comunitate și măsurarea schimbării generate devin elemente centrale ale programului.

Parteneriate strategice pentru soluții locale durabile

Întregul parcurs al ediției creează spații de lucru vii, bazate pe dialog, colaborare și transfer de know-how . Ediția din acest an valorizează momentele de lucru colaborativ, în care ideile capătă energie și claritate, iar organizațiile își testează și rafinează direcțiile strategice împreună cu partenerii lor.

Parteneriatele sunt concepute ca echipe reale, unite prin expertiză profesională, energie civică și o bună înțelegere a contextului comunitar. Organizația coordonatoare, un ONG cu minimum doi ani de activitate și un buget anual sub 2,5 milioane de lei, va avea responsabilitatea atât pentru gestionarea grantului, cât și pentru orientarea strategică a întregii intervenții.

Programul pune la dispoziție un buget total de 4 milioane de lei și oferă granturi cuprinse între 250.000 și 350.000 de lei. Perioadele de implementare sunt extinse la 12 până la 18 luni, pentru a permite dezvoltarea unor inițiative noi, co-create împreună cu comunitățile și ancorate în nevoile reale ale acestora.

Incubatorul de Comunități Sustenabile

Întregul program este conceput ca un traseu complet de învățare aplicată. Procesul începe încă din faza de intenție, prin sesiuni de clarificare dedicate formării parteneriatelor și consultării comunității, continuă cu acces la ghiduri și instrumente pentru definirea conceptului și se consolidează în cadrul incubatorului de două zile, unde organizațiile lucrează pe teoriile schimbării, metode de evaluare, design participativ și dezvoltare organizațională.

Toate aceste spații de lucru sunt create pentru învățare colaborativă, pentru testarea rapidă a ideilor și pentru a susține parteneriatele să construiască soluții relevante, ancorate în realitatea locală și dezvoltate împreună cu oamenii care vor beneficia de ele.

Mecanism și calendar de înscriere

ONG-urile și partnerii lor se pot înscrie în perioada 18 noiembrie 2025 – 23 ianuarie 2026. Modulul de incubare va avea loc în luna martie 2026, iar câștigătorii ediției vor fi anunțați în mai 2026.

Mai multe detalii despre Raiffeisen Comunități puteți regăsi pe site-ul https://www.raiffeisencomunitati.org.

