Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, miercuri, că au început lucrările pentru refacerea carosabilului pe marile bulevarde din București.

Acestea se desfăşoară în timpul nopţii, astfel încât traficul să fie cât mai puţin afectat, a scris Bujduveanu, miercuri, pe pagina sa de pe rețeaua socială Facebook.

„Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale oraşului - Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piaţa Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic şi unde era nevoie urgent de intervenţie. (...) Odată cu asfaltarea, refacem şi marcajele rutiere, pentru mai multă siguranţă în trafic", a precizat primarul interimar al Capitalei.

El a menţionat că Administraţia Străzilor va continua lucrările şi pe alte bulevarde importante, precum Calea Vitan, B-dul Theodor Pallady, B-dul Basarabia.

Luni, edilul interimar declara că lucrările de asfaltare ar urma să fie realizate până în primăvară.

„Acum asfaltăm Magheru, mergem pe Calea Victoriei, Regina Elisabeta, Rosetti. Ne-am propus să începem din centru. Şi pentru a nu crea probleme în trafic, asfaltăm doar seara, a doua zi lumea poate să circule liniştit, a doua zi, a treia zi iar intrăm la asfaltat. Acest program mare de asfaltare, pe care l-am început în toamna aceasta, vine ca o completare, pentru că, pe lângă asfaltare, trebuie şi marcaje rutiere realizate. În ritmul în care suntem acum, veţi vedea că centrul oraşului va fi acoperit până în primăvară", a spus Bujduveanu, pentru Radio România.

Editor : C.S.