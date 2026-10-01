Live TV

Video Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sf. Parascheva. Zeci de restaurante vor pregăti, gratuit, 100.000 de porții de mâncare

Data publicării:
pregatiri pelerinaj iasi
Bucătari și voluntari pregătesc porții de mâncare pentru pelerinii care vin la Iași de Sfânta Parascheva. Sursa foto: colaj captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

La Iași au început pregătirile pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva, de peste o săptămână. Este momentul celui mai mare pelerinaj ortodox din România, iar Mitropolia Moldovei primește ajutor de la 40 de restaurante care vor pregăti, gratuit, peste 100.000 de porții de mâncare. În Iași, cu greu mai găsești loc de cazare pentru perioada pelerinajului. „Sunt oameni care fac rezervare pentru anul care vine”, spun hotelierii din zonă.

„O să gătim un gulaș de post și un gulaș cu carne de vită. Este o mâncare consistentă, este o mâncare ca să se încălzească un pic. Toată lumea stă multe ore”, povestește Vitalie Rotari, unul dintre bucătarii care vor găti gratuit pentru pelerinii ajunși la Iași.

„Avem și operatori care oferă shaorme, sarmale, chifle, ardei umpluţi şi aşa mai departe. Încercăm să fim gazde primitoare”, spune Cosmin Branza, preot și, totodată, coordonator proiect.

Anul trecut, mai bine de 200 de mii de oameni au venit să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru că locurile de cazare sunt puține, doar 10.000, mare parte dintre credincioși s-au grăbit să ajungă deja la Iași.

„Atunci este foarte aglomerat și nu ne putem închina. E o perioadă mai lejeră și am zis că Dumnezeu ne ajută”, spune o pelerină ajunsă deja la Iași.

„Suntem din Bacău și am vrut să venim să ne mai rugăm”, mărturisește o altă pelerină.

„Eu, de obicei, mai vin şi atunci aproape de ziua ei, dar acum e mult mai lejer”, constată altcineva.

O noapte de cazare în Iași, în perioada pelerinajului, costă între 200 și 600 de lei.

„Gradul de ocupare este 100%. Sunt oameni care vin la noi an de an și care își fac rezervările din timp. Chiar înainte de a pleca, ei îşi fac rezervare pentru anul care vine”, explică Ramona Creţu, managerul unui hotel din Iași.

Racla Sfintei Parascheva va fi scoasă în curtea Catedralei pe 8 octombrie, iar pelerinajul se va încheia o săptămână mai târziu, pe 15 octombrie.

„Ne pregătim aici, la Catedrala Mitropolitană, de acest frumos pelerinaj. Va dura aproximativ o săptămână, adică până în momentul în care rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul Catedralei Mitropolitane”, explică Lucian Apopei, director de comunicare Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Citește și: Când începe pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
Permis de conducere
5
Peste 100 de permise de conducere anulate, achitări și prescrieri, după un dosar de...
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”
Digi Sport
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
spital regional
Guvernul prelungește termenele de finalizare a spitalelor regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova, finanțate prin BEI
Avion de mici dimensiuni.
Un avion de mici dimensiuni a aterizat forţat pe aerodromul din Iași. Pilotul a fost rănit și a ajuns la spital
Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Foto
Când începe pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași
un pat pe holul unui spital modern
Suspiciune de scarlatină la un elev de 15 ani din Iași. Avertismentul medicilor privind răspândirea în școli
tanara stresata
„Oare am închis lumina?”. Studiu Socola: Șase din 10 români uită rapid detalii esențiale. Când devine uitarea un motiv de îngrijorare
Recomandările redacţiei
george simion nicusor dan consultari cotroceni
Nicuşor Dan va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare...
Un bec aprins.
Bolojan, avertisment înaintea evaluării S&P: „Toate resursele noastre...
arma rusia
Mister în jurul unei arme folosite de ruși la granița cu Ucraina. Ce...
GILZE-RIJEN - Commander of the Armed Forces Onno Eichelsheim at Gilze-Rijen Air Base during the presentation of the new Defence White Paper, which outlines the plan to strengthen the armed forces in the coming years through substantial investments. The Mi
Europa, vulnerabilă până în 2030. Șeful armatei olandeze compară...
Ultimele știri
Preţurile petrolului au crescut puternic în septembrie, după atacul asupra unei conducte strategice din Arabia Saudită
Siegfried Mureşan: Intenţia PSD nu a fost niciodată de a vota un guvern serios. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi
Când începe vacanța de toamnă 2026: Câte zile libere vor avea elevii. Calendarul următoarelor pauze școlare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag bani și succes în octombrie 2026. Venus le schimbă situația financiară
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Andrei Vochin scrie despre problema reală pe care Gică Hagi o are la naționala României: „Între vină și...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Ofertă uriaşă pentru un titular de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Sunt bani buni! E o echipă din...
Adevărul
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de...
Playtech
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac
Pro FM
Florin Negruțiu a dezvăluit ce notă dezamăgitoare a luat la matematică la BAC. Povești din liceu, în direct...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate...
Newsweek
Cu cât crește punctul de pensie din 1 ianuarie? De ce unii pensionari cu grupe de muncă nu iau bani în plus?
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...