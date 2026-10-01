La Iași au început pregătirile pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva, de peste o săptămână. Este momentul celui mai mare pelerinaj ortodox din România, iar Mitropolia Moldovei primește ajutor de la 40 de restaurante care vor pregăti, gratuit, peste 100.000 de porții de mâncare. În Iași, cu greu mai găsești loc de cazare pentru perioada pelerinajului. „Sunt oameni care fac rezervare pentru anul care vine”, spun hotelierii din zonă.

„O să gătim un gulaș de post și un gulaș cu carne de vită. Este o mâncare consistentă, este o mâncare ca să se încălzească un pic. Toată lumea stă multe ore”, povestește Vitalie Rotari, unul dintre bucătarii care vor găti gratuit pentru pelerinii ajunși la Iași.

„Avem și operatori care oferă shaorme, sarmale, chifle, ardei umpluţi şi aşa mai departe. Încercăm să fim gazde primitoare”, spune Cosmin Branza, preot și, totodată, coordonator proiect.

Anul trecut, mai bine de 200 de mii de oameni au venit să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru că locurile de cazare sunt puține, doar 10.000, mare parte dintre credincioși s-au grăbit să ajungă deja la Iași.

„Atunci este foarte aglomerat și nu ne putem închina. E o perioadă mai lejeră și am zis că Dumnezeu ne ajută”, spune o pelerină ajunsă deja la Iași.

„Suntem din Bacău și am vrut să venim să ne mai rugăm”, mărturisește o altă pelerină.

„Eu, de obicei, mai vin şi atunci aproape de ziua ei, dar acum e mult mai lejer”, constată altcineva.

O noapte de cazare în Iași, în perioada pelerinajului, costă între 200 și 600 de lei.

„Gradul de ocupare este 100%. Sunt oameni care vin la noi an de an și care își fac rezervările din timp. Chiar înainte de a pleca, ei îşi fac rezervare pentru anul care vine”, explică Ramona Creţu, managerul unui hotel din Iași.

Racla Sfintei Parascheva va fi scoasă în curtea Catedralei pe 8 octombrie, iar pelerinajul se va încheia o săptămână mai târziu, pe 15 octombrie.

„Ne pregătim aici, la Catedrala Mitropolitană, de acest frumos pelerinaj. Va dura aproximativ o săptămână, adică până în momentul în care rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul Catedralei Mitropolitane”, explică Lucian Apopei, director de comunicare Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

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Editor : Izabela Zaharia