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Video Au început probele la căldură pentru iarnă. Ce se întâmplă cu lucrările de modernizare și când se dă drumul la căldură

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Calorifer rece
Foto: Guliver/Getty Images
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Termoenergetica București a anunțat că a început probele la căldură pentru iarnă. Probele se vor desfășura progresiv, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și starea conductelor, precum și lucrările desfășurate în diverse zone ale orașului, subliniază compania.

Teste au loc pe timpul nopții, moment în care și temperaturile din Capitală sunt mai scăzute. Acestea au scopul de echilibrare a sistemului precum și de verificare.

Capitala se confruntă totodată și cu problema rețelei învechite de conducte, multe dintre ele având zeci de ani. Astfel, testele vor ține seama de avariile existente dar și de lucrările de modernizare.

Potrivit Termoenergetica, aceste lucrări de modernizare vor continua inclusiv în timpul sezonului rece însă doar acolo unde vor fi asigurate provizorate. Concret, este vorba de conducte înlocuitoare care să permită modernizarea conductelor din subteran fără ca agentul termic să fie oprit spre cetățeni.

Asociaţiile de proprietari au obligația de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor, inclusiv operațiunile de aerisire a caloriferelor din apartamente, mai spune Termoenergetica.

Asociațiile care doresc amânarea furnizării pot face o cerere în acest sens.

Pornirea încălzirii în locuințele racordate la sistemele centralizate nu este legată de o dată fixă din calendar. Furnizarea agentului termic începe în funcție de temperaturile exterioare, iar legislația stabilește un criteriu clar: 10 grade Celsius sau mai puțin, timp de trei zile consecutive, în intervalul 20:00-06:00.

Editor : I.B.

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