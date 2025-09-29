Live TV

Audieri la DIICOT după perchezițiile la traficanți de droguri. „Mă foloseam de oameni. Sunt un fel de escroc sentimental”

Sunt audieri maraton după perchezițiile de amploare din București, Ilfov și Olt, desfășurate ieri la o grupare de dealeri de droguri. 50 de martori și suspecți au fost duși la DIICOT pentru a povesti cum erau vândute stupefiantele pe străzile din sectorul 5 al Capitalei. Surse din această anchetă spun că liderii grupării ar fi două familii cunoscute din zonele Ferentari și Rahova. La percheziții s-ar fi găsit droguri de aproximativ 100.000 euro.

Toată noaptea au avut loc audieri la DIICOT. Se află în interior atât liderii grupării, cât și cei care vindeau drogurile, așa-zise săgeți, dar și martori care au povestit cum erau vândute aceste substanțe interzise.

Totodată, au fost ridicate și multe probe în urma perchezițiilor, deoarece au avut loc percheziții în 43 de locații. Surse din anchetă spun că au fost ridicate droguri de în valoare de aproximativ 100.000 euro, dar și sume importante de bani. Totodată, au fost confiscate și mai multe mașini de lux care ar fi fost cumpărate prin vânzarea de aceste supefiante. Se fac în continuare verificări.
În momentul de față, anchetatorii încearcă să stabilească care era mersul și cum erau vândute aceste stupefiante.

Unul din membrii grupării a spus presei că „se folosea” de alți oameni pentru trafic.

„Eu îmi asum tot ce este, îmi asum, da? Sunt persoane care m-am mai folosit de ele... care nu știau de capul lor, dar eu îmi asum. Mă foloseam de oameni. Sunt un fel de escroc sentimental”, a spus el.

Familiile Capai și Toboșar sunt cele care făceau legea în sectorul 5. Ele erau cunoscute drept principalii furnizori de substanțe interzise în cartierele Ferentari și Rahova.

Surse din anchetă spun că implicat în grupare ar fi inclusiv un funcționar public.

