Aumovio a anunțat reduceri de personal la nivel național. Restructurarea vizează 641 de posturi până la finalul lui 2026

Aumovio România, fost Continental Automotive, a confirmat pentru Digi24.ro că va implementa un amplu proces de reducere a personalului la nivel național. Măsura face parte dintr-o strategie globală de reorganizare, comunicată angajaților joi, 3 decembrie. În urma notificării interne, Aumovio a anunțat că intenționează să reducă 641 de poziții la nivel național, „respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara”.

Concedierile vizează întreaga structură organizațională din România și afectează activitățile din ariile User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility și AUMOVIO Operations & Technology (AOT).

„Ca parte din măsurile noastre implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței, am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții”, a transmis compania.

Procesul de restructurare, finalizat până la sfârșitul lui 2026

Compania a transmis pentru Digi24.ro că implementarea măsurilor va fi făcută gradual, cu finalizare estimată la sfârșitul anului 2026.

„Vom aplica măsurile într-o manieră responsabilă din punct de vedere social”, mai arată comunicarea oficială.

Anunțul vine într-o perioadă marcată de restructurări în industria automotive. Reuters scria în noiembrie că producătorul german de componente auto și anvelope Continental AG ia în calcul eliminarea a încă 1.500 de locuri de muncă în divizia ContiTech.

Continental a derulat deja disponibilizări în România în vara acestui an, când compania a confirmat că aproximativ 640 de locuri de muncă din sectorul Automotive vor fi eliminate.

În plus, „măsurile de optimizare” au afectat alți 230 de angajați la fabrica ContiTech OESL din Timișoara.

În februarie însă, reprezentanții companiei transmiteau că România a evitat o rundă de concedieri la nivel global, deși Continental anunțase intenția de a reduce până la 3.000 de posturi în diviziile de cercetare și dezvoltare până la finalul lui 2026.