Live TV

Aumovio a anunțat reduceri de personal la nivel național. Restructurarea vizează 641 de posturi până la finalul lui 2026

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Aumovio ist ein neues Technologieunternehmen aus der ehemaligen Automotive-Sparte der Continental AG - sprich Conti - da
Sursa foto: Profimedia/Manfred Segerer
Din articol
Procesul de restructurare, finalizat până la sfârșitul lui 2026

Aumovio România, fost Continental Automotive, a confirmat pentru Digi24.ro că va implementa un amplu proces de reducere a personalului la nivel național. Măsura face parte dintr-o strategie globală de reorganizare, comunicată angajaților joi, 3 decembrie. În urma notificării interne, Aumovio a anunțat că intenționează să reducă 641 de poziții la nivel național, respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara.

Concedierile vizează întreaga structură organizațională din România și afectează activitățile din ariile User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility și AUMOVIO Operations & Technology (AOT).

„Ca parte din măsurile noastre implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței, am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții”, a transmis compania.

Procesul de restructurare, finalizat până la sfârșitul lui 2026

Compania a transmis pentru Digi24.ro că implementarea măsurilor va fi făcută gradual, cu finalizare estimată la sfârșitul anului 2026.

„Vom aplica măsurile într-o manieră responsabilă din punct de vedere social”, mai arată comunicarea oficială.

Anunțul vine într-o perioadă marcată de restructurări în industria automotive. Reuters scria în noiembrie că producătorul german de componente auto și anvelope Continental AG ia în calcul eliminarea a încă 1.500 de locuri de muncă în divizia ContiTech.

Continental a derulat deja disponibilizări în România în vara acestui an, când compania a confirmat că aproximativ 640 de locuri de muncă din sectorul Automotive vor fi eliminate.

În plus, „măsurile de optimizare” au afectat alți 230 de angajați la fabrica ContiTech OESL din Timișoara.

În februarie însă, reprezentanții companiei transmiteau că România a evitat o rundă de concedieri la nivel global, deși Continental anunțase intenția de a reduce până la 3.000 de posturi în diviziile de cercetare și dezvoltare până la finalul lui 2026.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
Bolivia la paz
2
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
artan
3
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
4
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
5
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
Digi Sport
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
neutralizare drona maritima
Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale marine nu a intrat în apele României, după ce MApN a anunțat distrugerea unei „Sea Baby”
tanara care se uita pe o factura de utilitati si calculeaza cu calculator in fata
Liberalizarea prețurilor la gaze din 2026 va aduce facturi mai mari. Cât vor plăti în plus românii
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
România va avea nevoie de împrumuturi de peste 275 de miliarde de lei în 2026. Șeful Trezoreriei: „Este crucial să reducem deficitul”
Carpenter planed wooden block
Scumpirile din energie împing România pe locul 2 în UE la creșterea prețurilor producției industriale. Ce arată datele Eurostat
dumitru costin gesticuleaza
Lider sindical: Evaluarea muncii se face superficial. Să punem accent pe rezultate şi pe calitate, nu pe numărul de ore suplimentare
Recomandările redacţiei
Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
ANAR, despre criza de la Paltinu: Toți factorii implicați știau că...
femeie cu umbrela indoita
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în...
alunecare dn1
Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: „Deocamdată nu există pericol de...
Ultimele știri
Cine ar urma să o înlocuiască pe Laura Codruța Koveși la șefia Parchetului European, după ce îi expiră mandatul
Olimpicii internaționali ai României sunt premiați, dar nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate”
Raport Amnesty International: deținuții din Alligator Alcatraz se confruntă cu „încălcări grave ale drepturilor omului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Lună Plină pe 4 decembrie 2025. Schimbări bruște în viața a trei zodii
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție: „Ai rămas cu ceva de la el”. Video
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Răspuns pentru selecționer?! Ce făcea Bianca Bazaliu, handbalista lăsată „acasă” pentru Mondial, chiar în...
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie
Digi FM
Maye, mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu
Digi Sport
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...