Aurescu: Oficialii din Ungaria prezenți în România să nu mai facă declarații contrare parteneriatului nostru strategic

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat marți, într-o conferință comună susținută împreună cu omologul său ungar, Peter Szijjarto, că România dorește o abordare pozitivă a relației cu Ungaria ca bun vecin și dorește revenirea la o relație de parteneriat strategic real cu Ungaria. El a făcut apel la reținere și discernământ în declarații.

Bogdan Aurescu: "Este o vizită care are loc într-o perioadă sensibilă în această relație bilaterală. La început am fost reticent în legătură cu organizarea acestei vizite acum, pentru că suntem cu 10 zile înainte de momentul semnării Tratatului de la Trianon, care are semnificații diferite pentru România și Ungaria. În ultima perioadă au existat momente tensionate la nivelul relației bilaterale. Suntem în contextul stării de alertă în România.

Aș fi preferat ca această vizită să aibă loc după 4 iunie, pentru că este un context special, pentru că e nevoie de o bună pregătire a unei astfel de vizite.

Cu toate acestea, l-am invitat pe colegul meu la București pentru că România dorește în modul cel mai sincer revenirea la o relație de parteneriat strategic real cu Ungaria și pentru că așteptările părții române cu privire la relația bilaterală trebuie comunicate direct și sincer ca între parteneri adevărați.

Am avut o discuție foarte substanțială și cuprinzătoare cu colegul meu.

În pofida momentelor tensionate din ultima perioadă, MAE s-a abținut să reacționeze, a urmărit să evite deteriorarea și să ducă la detensionarea acestor momente. tensionate. Manifestăm responsabilitate față de această relație foarte importantă dintre România și Ungaria ca state evcine, parteneri strategice, state membre UE, state aliate NATO.

O logica de parteneriat e aceea de a evita cu orice preț, mai ales, în momente critice, escaladarea.

România e profund interesată să ieșim din logica provocărilor și a confruntării și propunem crearea premiselor conturării unei relații româno-ungare constructive, civilizate, pragmatice, europene.

Este nevoie să readucem în relația de încredere climatul de încredere și respect reciproc.

Ne dorim o abordare pozitivă a relației cu Ungaria ca bun vecin.

Facem apel la reținere și discernământ, pledăm în actualul context marcat de efectele nocive ale crizei COVID, pentru implicare deplină și reală în construirea unei relații în avantaj reciproc.

Obiectivele României sunt consolidarea relației bilaterale, identificarea unor proiecte reciproc avantajoase, aprofundarea cooperării sectoriale, în domenii ca infrastructura, energia, continuarea dialogului privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din cele două țări.

În perioada imediat următoare, oficialii din Ungaria prezenți în România să nu facă declarații contrare spiritului parteneriatului nostru strategic, să respectăm logica acestui parteneriat, a tratatului politic de bază".

Redactare Georgiana Marina