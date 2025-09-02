O cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat, marţi, în afara părţii carosabile, pe DN 24A Murgeni Bârlad, în apropierea localităţii Simila, traficul în zonă fiind blocat. Autocisterna era condusă de un cetăţean din Republica Moldova care a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad.

„O cisternă cu 19.000 de litri de gaz metan este răsturnată în sensul giratoriu din localitatea Simila, către centura Bârladului. Traficul este blocat. Intervenţia este dificilă deoarece gazul a început să iasă pe la o supapă de presiune. Şoferul este un cetăţean moldovean care a fost preluat de un echipaj SMURD şi dus la Spitalul Municipal Bârlad”, a declarat prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, potrivit Agerpres.La locul producerii incidentului, Detaşamentul Bârlad al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui intervine cu două autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD şi 15 militari.Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.

Editor : B.E.