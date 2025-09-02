Live TV

Video Autocisternă cu metan, răsturnată pe DN24A, lângă Bârlad: traficul este blocat, sunt pierderi de gaz, ISU intervine

Data actualizării: Data publicării:
cisterna cu gaz rasturnata langa barlad
Foto: Captură video

O cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat, marţi, în afara părţii carosabile, pe DN 24A Murgeni Bârlad, în apropierea localităţii Simila, traficul în zonă fiind blocat. Autocisterna era condusă de un cetăţean din Republica Moldova care a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media



„O cisternă cu 19.000 de litri de gaz metan este răsturnată în sensul giratoriu din localitatea Simila, către centura Bârladului. Traficul este blocat. Intervenţia este dificilă deoarece gazul a început să iasă pe la o supapă de presiune. Şoferul este un cetăţean moldovean care a fost preluat de un echipaj SMURD şi dus la Spitalul Municipal Bârlad”, a declarat prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, potrivit Agerpres.

La locul producerii incidentului, Detaşamentul Bârlad al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui intervine cu două autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD şi 15 militari.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
2
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
3
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
cal pentru polostudiat de geneticieni
4
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Digi Sport
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Ce s-a discutat la Cotroceni: Nicușor Dan a cerut să nu îl mai atace...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație...
Kelemen Hunor
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Kelemen Hunor: Nu se pune...
copii kiev
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să...
Ultimele știri
Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat
Ilie Bolojan cere corectarea datelor trimise Guvernului privind angajații primăriilor și consiliilor județene. Care e termenul limită
Un nou cutremur a zguduit Afganistanul, după seismul de la sfârșitul lui august care a ucis peste 1.400 de persoane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CRATER_AMARA_URMARI_GAZ_12_INQUAM_Photos
Localnicii din Amara se pot întoarce în locuințe. Raed Arafat: Se vor face măsurători o perioadă, acum valorile sunt normale
pompieri
Pompierii au salvat un câine căzut în canal. ISU cere „semnalizarea zonelor cu risc, vizibilă atât pentru oameni cât și pentru animale”
WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.49.32 (1)
Incendiu de vegetație din Ilfov. Au fost evacuate zeci de persoane, existând pericolul de propagare la case
incendiu vegetatie grecia
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației
sursa ISU Delta
Incendiu la un ponton dormitor amplasat pe faleza din Tulcea. Flăcările s-au extins la bărcile din apropiere
Partenerii noștri
Pe Roz
"Și un cearșaf sau o perdea de duș i-ar fi de ajuns să facă senzație". Presa din Italia, la picioarele...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Ajutor de 10.000 de euro pentru fiecare hectar de pământ arabil. Românii primesc și o subvenție anuală pe 12...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...