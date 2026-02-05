Autoritatea Electorală Permanentă va accelera demersurile de verificare a persoanelor de peste 90 de ani, înscrise pe listele de votare

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a avut, joi, o întâlnire de lucru cu directorul general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), chestorul de poliţie Cătălin-Aurel Giulescu, pe tema actualizării Registrului Electoral.

Conform unui comunicat al AEP, discuţiile au vizat faptul că datele electorale necesită o actualizare constantă şi riguroasă, în contextul în care acestea sunt gestionate prin mai multe evidenţe distincte, situaţie care poate genera întârzieri sau erori.

Totodată, a fost subliniată necesitatea utilizării mai eficiente a Registrului Electoral ca instrument central de evidenţă, astfel încât informaţiile să fie corecte şi permanent actualizate.

„Datele AEP arată că în evidenţe figurează persoane cu vârste foarte înaintate, inclusiv peste 90 şi 100 de ani, ceea ce impune verificări suplimentare şi actualizări rapide.

Actualizarea listelor electorale este un proces continuu, realizat împreună cu instituţiile statului şi autorităţile locale, iar AEP a decis să accelereze aceste demersuri prin verificări prioritare şi o mai bună coordonare instituţională”, a declarat preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu.

În contextul întâlnirii de joi, cei doi oficiali au stabilit extinderea Protocolului de colaborare între AEP şi DGEP pe linia furnizării de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în scopul constituirii şi actualizării Registrului Electoral.

Cu acest prilej, a fost stabilit un calendar pentru verificarea datelor electorale, prin clarificarea, în primă fază, în termen de 15 zile, a situaţiei persoanelor cu vârsta de peste 100 de ani, urmând verificări, într-o perioadă de maximum 60 de zile, la persoanele cu vârste între 90 şi 100 de ani.

Editor : Sebastian Eduard