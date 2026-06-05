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Autoritatea Navală explică de ce drona nu putea fi detectată de radar, deși Marina Ucrainei a avertizat partea română

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explozie in portul constanța
Sursa foto: Captură video Digi24
Din articol
MAE ucrainean: Partea română a fost informată în timp util

Reprezentanţii Autorităţii Navale Române spundrona care a explodat vineri, în Portul Constanţa, nu ar fi putut fi observată pe radar deoarece ambarcaţiunile de acest fel sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. De asemenea, ANR susţine că în asemenea situaţii identificarea, confirmarea şi urmărirea unei ţinte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, cu echipamentele din dotarea Autorităţii Navale. Declarația vine în condițiile în care purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean a spus că Marina ucraineană „a informat în timp util partea română”.

Autoritatea Navală Română spune, într-un comunicat de presă, că „a acţionat în conformitate cu procedurile aplicabile” încă din primele ore ale dimineţii, în legătură cu obiectul identificat astăzi în portul Constanţa, în dreptul danei 78.

„În conformitate cu atribuţiile legale ce îi revin, Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor prin sistemele VTS/VTMIS şi gestionează aspectele care ţin de siguranţa navigaţiei în zonele aflate în competenţa sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilităţi privind monitorizarea şi managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naţionale navigabile, şi nu atribuţii de monitorizare operaţională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinaţie militară, responsabilitate care revine instituţiilor competente în domeniul apărării şi securităţii naţionale”, au afirmat reprezentanţii ANR, citați de News.ro.

Ei au explicat de ce drona respectivă nu putea fi detectată de sistemele radar.

„Trebuie subliniat faptul că afirmaţiile potrivit cărora incidentul analizat ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar de către Autoritatea Navală Romană a ţintei respective nu corespund realităţii tehnice. Sistemele radar utilizate pentru supravegherea traficului naval sunt proiectate în principal pentru detectarea şi urmărirea navelor şi a obiectelor care prezintă o semnătură radar. Ambarcaţiunile de mici dimensiuni, precum şi obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. În asemenea situaţii, identificarea, confirmarea şi urmărirea unei ţinte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorităţii Navale”, au mai precizat reprezentanţii ANR.

Ei au adăugat că Autoritatea Navală Română este în permanent contact cu toate instituţiile competente, iar în baza schimbului de informaţii şi a măsurilor preventive adoptate, manevrele navelor în porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud au fost suspendate la ora 08.15, fiind reluate începând cu ora 15.

MAE ucrainean: Partea română a fost informată în timp util

Forţele Navale ale Ucrainei au precizat că, în timpul îndeplinirii misiunilor în zona operaţională a Mării Negre, au pierdut controlul asupra uneia dintre ambarcaţiunile fără echipaj ale Forţelor Navale sub influenţa mijloacelor de război electronic ale inamicului, iar aceasta a ajuns în largul coastelor României.

„Forţele Navale ale Forţelor Armate ale Ucrainei au furnizat informaţiile necesare Forţelor Navale ale României în scopul prevenirii pierderilor în rândul populaţiei civile”, se arată într-un comunicat după ce portul Constanţa din România a fost evacuat de urgenţă în urma exploziei unei drone marine.

Postarea Forţelor Navale Ucrainene a fost preluată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhii Tîhi, care subliniază că Marina ucraineană „a informat în timp util partea română” cu privire la o dronă navală care îşi pierduse controlul din cauza bruiajului rusesc.

„Autorităţile competente ale ambelor state au menţinut o strânsă legătură de atunci, au preluat controlul asupra situaţiei şi s-au asigurat că zona este sigură”, afirmă oficialul ucrainean.

„Această coordonare eficientă a permis luarea măsurilor necesare pentru a preveni vătămarea civililor”, arată Tîhi.

„Acest incident demonstrează încă o dată că agresiunea pe scară largă a Rusiei reprezintă o ameninţare nu numai pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune. Coordonarea eficientă este esenţială pentru a atenua consecinţele acesteia asupra ţărilor vecine”, subliniază purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean.

Editor : M.B.

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